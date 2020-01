Luister hier terug: Willy-dj Sofie Engelen stelt de Rock Rally-kandidaten voor

Vijf weken lang zal presentatrice Sofie Engelen elke woensdag de 20 artiesten voorstellen die het komende weekend zullen aantreden. Gisteren kwamen tussen 20.00u en 22.00u dus de deelnemers van Turnhout en Leuven aan bod. Hieronder kan u de uitzending opnieuw beluisteren. U kan er hun songs een eerste keer horen, maar ook succesvolle deelnemers van eerdere edities zullen aan bod komen.

Willy is een radiozender die online en op DAB+ te beluisteren is. De zender zag in oktober 2019 het levenslicht. Gitaarmuziek staat centraal, al hoorden we net ook een nummer van Goose passeren.

Vrijdag 17/1 vindt de eerste preselectie plaats in de Kuub, in Turnhout. Een dag later is het in Het Depot in Leuven te doen. Ontdek hier alle bands en speeldata.

Maak hier al kennis met 10 van de opvallendste kandidaten.