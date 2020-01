Humo's Rock Rally 2020: DYCE en Hugs of the Sky wagen hun kans opnieuw

Roem komt niet altijd even snel. Luc De Vos stuurde in de jaren ‘80 drié keer tevergeefs demo’s in, om pas in 1990 geselecteerd te worden met zijn Gorky. Ook dit jaar zijn er volhouders in de Rock Rally. DYCE (20) werd in 2016 tweede met Rewind Produtions, maar doet het nu solo. Sigi Willems van Hugs of the Sky stond vorige editie in de finale als Ugly Weirdo en werd eerder drié keer geselecteerd met Insect Soldiers of the Sky.

DYCE «Sinds kort ben ik op solowerk aan het focussen. Het is anders, experimenteler dan Rewind. Hopelijk word ik sneller opgepikt omdat de mensen me kennen als 'die jongen van Rewind' (lacht).»

HUMO Sigi, dit is al het derde project waar je mee deelneemt aan de Rock Rally. Je broer Boris zit ook bij Hugs of the Sky én is geselecteerd met zijn ander project Baruch Williamson. Vanwaar blijven die incestueuze projecten komen?

Willems «We hebben gewoon een grote vriendengroep die onderling muziek maakt. Wanneer iemand zin heeft, stapt hij met een paar songs op de rest af en probeert hij hen warm te maken. Hugs of the Sky is eigenlijk een samensmelting van Hugs, een project van mijn broer, en Insect Soldiers of the Sky. Zo kunnen we meer energie in één project steken.

»Onder de naam ‘Dishwash’ organiseert onze vriendengroep ook zélf events in Leuven, waar opkomend talent in de kijker wordt gezet. In de toekomst willen we het concept ook uitbreiden naar Gent.»

HUMO Wordt het niet moeilijk om het eerdere succes te evenaren? Ugly Weirdo haalde de finale, Rewind Productions werd zelfs tweede.

Willems «Daar zijn we niet echt mee bezig. We willen er natuurlijk wel alles uithalen, maar gaan niet in een hoekje zitten huilen als we niet doorgaan. Alle exposure is mooi meegenomen, zeker in zo'n mooie zaal!»

DYCE «De omstandigheden waren toen helemaal anders. In 2016 waren we bij onze selectie nog een collectief zonder gezamenlijke nummer. Ik heb toen snel wat songs geschreven na school en er een set rond gemaakt. Nu ben ik beter voorbereid dan toen. Ik ben klaar voor méér!»

DYCE en Hugs of the Sky wagen allebei hun kans nu zaterdag 18/1 in Het Depot, Leuven.

