Rock Werchter 2018 trapt af: feesten in de woestijn!

Uw nog niet al te schorre stemmen galmen over de Werchterse hei, en als een volleerde bende Fortnite-spelers parachuteert u neer op de weidse vlaktes. Tijd om vier dagen in een roes te leven, uw zorgen één voor één te fusilleren, en (vergeef ons de Ingeborg-achtige beeldspraak) te versmelten met de muziek alhier.

Net zoals het gehele oeuvre van Bazart (is Bazart bashen eigenlijk nog cool?) is het op Werchter elk jaar hetzelfde liedje: de smaragdgroene wei biedt zich gedienstig aan om onder duizenden stampvoeten vertrappeld te worden, en zal in een mum van tijd plat tegen de grond liggen.

Moeder Natuur is ons dit jaar echter een paar stappen voor, want de wei is al duchtig vermassacreerd door de verzengende hitte van de afgelopen dagen. Geen smaragdgroen dus, want onze persoonlijke Elyzeese velden zijn gereduceerd tot een soortement karamelkleur, waardoor het decor hier eerder lijkt op de woestijn van Burning Man dan het pittoreske Torhout.

Ook de nu nog joelende menswezens hier zullen snel ingehaald worden door de wetten van de thermodynamica, want het merendeel daarvan zal zich danig vergalopperen door op de eerste dag véél te lang in de hitte te zitten en nét iets te enthousiast in de drank te vliegen. Het resultaat valt nog af te wachten, maar wij voorspellen een bonkend hogedrukgebied in de katerkopkes van morgen. Al doende leert men!

Waarschijnlijk zullen ook de levers weer overuren draaien – kwestie van wat weerwerk te bieden tegen die ondraaglijke droogte. De droge, stoffige lapjes van tongen die u meebrengt moeten en zullen gewaterd worden.

Ook de leeggezopen plastic bekers zullen (zoals het een ecologisch bewust festival betaamt) weer opgegraven, gestapeld en gesprokkeld worden als waren het piratenschatten, uiteraard met drankbonnetjes als dubloenen. Net zoals er weer boefjes aan de haal zullen gaan met malkanders bekers om zo een klein fortuin bij elkaar te schnabbelen – tijd om een offshore-rekening te openen op de kaaimaneilanden om al die drankbonnetjes te verstoppen, vrinden!

Bovenal zullen de komende vier dagen een azijnpisvrije omgeving zijn – behalve dan bij de optredens van The Script en George Ezra, want die zeemzoete zeikerij kan niemand serieus nemen.