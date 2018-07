Rock Werchter 2018: De pensenkermis breekt los!

Maar ach, als u érgens een excuus heeft om meer ontkleed rond te lopen dan gezond is voor uw omgeving, dan is het de wei van Werchter wel; doubly so als het gloeiend heet is. Het verbaast ons zelfs dat er nog niemand op de EHBO-stand is komen aankloppen met een goed doorbakken stuk arm of been – smakelijk op de barbecue, maar minder fijn als die koteletjes deel uitmaken van uw eigen lichaam.

De eerste muziek – Rival Sons! Gang of Youths! Kali Uchis – wurmt zich al door de speakers om zich tussen uw oren te nestelen en daar een paar dagen te kamperen. Die nieuwbakken hersenparasiet trekt ook aan de teugels van uw dansbenen, want de eerste voetjes schuifelen al richting dansvloer, hoe schuchter ook. Meer van dat!

Intussen stijgen er al grote stofwolken op boven de compleet verdorde wei; een passerende Cherokee zou alleen al van die rooksignalen kunnen aflezen hoe leutig het hier reeds is.

Eveneens opvallend: de wei, de tenten, en de mensen zijn nog zo schoon als een ongebruikte porseleinen serviesset, zo tintelend smetteloos dat onze ogen bijna pijn doen wanneer we over de wei flaneren – of komt dat tóch door die melkwitte basten?