Concertreview: Rae Sremmurd op Rock Werchter

Rae Sremmurd moest trekken en sleuren aan zowat 'everybody in this bitch'. Omdat het verzengend heet was aan het hoofdpodium. En omdat spannend anders is.

Zin in een lekker mopje swaggy trap? Aanvankelijk leek het van niet. Ook niet toen Swae Lee in een zachtroze Kappa-trainer en Slim Jxmmi in een T-shirt van Manowar (wat krijgen we nu!?) het podium opstuiterden. Logge bassen en sidderende hi hats donderden over het plein en de Mississippi-broertjes troffen ons volkje nagenoeg midscheeps: 'Shout out to Belgium winning the world cup!' Yup, zo krijg je bijna alles gedaan van de Belgjes.

U deed zowaar enige moeite om ‘No Flex Zone’ mee te gillen, ook al beukte de middagzon genadeloos op uw schedel. Wij beperkten ons wijselijk tot de occasionele 'sskkrrttt!'. Er zijn grenzen aan het raptalent van de doorsnee muziekjournalist.

Tattoos

De Sremmurds pleurden hun shirts al na twee nummers de coulissen in om met hun ...euhm... weelderig getatoeëerde bovenlijfjes te pronken. Hadden wij ook graag gedaan bij deze tropische temperaturen, alleen zou onze Paul D’Hoore-tattoo niet bij elke rapfan in de smaak zijn gevallen. Hey, je moet iets doen om de aandacht van een derde tepel af te leiden.



Swae en Slim hadden het niet onder de markt op Werchter. Hun dj spoorde het gestaag smeltende publiek om de haverklap aan wat meer te bewegen en de boys hingen meermaals aan de dranghekken om u wakker te schudden. 'Y’all’s energy is to the max!' logen ze maar, geef toe, u kon dat soort opkikkertjes best gebruiken.

Zoals met trappy hitparadehiphop veelal het geval is, begon Sremmurds repetitieve sound halverwege deze show aardig te vervelen. Niks tegen 2 Chainz en de Migossen van deze wereld - elk z’n fashion sense, quoi - maar het wordt dringend tijd dat dat type rappers wat nieuwe ideeen in z’n tracks smokkelt. Tja, zolang die kerels Hummers, Cristal-magnums en Learjets kunnen betalen, hoeven we ons geen illusies te maken.

Karaoke

Aan zelfvertrouwen geen gebrek trouwens. 'They need to put us in the Rock n’ Roll Hall of Fame', orakelden de grapjurken een tijdje geleden in NME, 'cause this is our real lifestyle, this is how we’re really living – we’re not faking the fun. We’re really out here, like rock stars. Like, our live shows, our fashion, our music is crazy.' Onnodig te zeggen dat de combi van Hypnotiq-likeur en brown hennessey gekke dingen doet met de realiteitszin van een mens.

Ach, het was beslist vermakelijk om babyface Swae Lee in zijn roze sweatpants te zien drillen met de billen, één hand resoluut om het kruis geklemd. Michael Jackson deed niks anders, toen de dieren nog spraken. Alleen kon hij wél dansen. Nu ja, je moet je aan íemand spiegelen.

Doorbraakhit ‘Black Beatles’ deed zelfs de hiphophaters op de wei opkijken. Misschien omdat Swae en Slim doodleuk meezongen met een backingtrack en zo hun concert herleidden tot potsierlijke hiphopkaraoke. Nee, van die gemakszuchtige podiumtics is dit hiphopsubgenre nog lang niet verlost.

Ex-bitch

'Fuck my ex-bitch!', krijsten we op bevel, als aanloopje naar het hoofse ‘My X’. Het zou de meisjes om ons heen zichtbaar worst wezen. Of #metoo heeft intussen aan kracht ingeboet of onze X-factor is al lang niet meer wat ie ooit was. We zullen het eens aan onze ex vragen. Overmorgen.

'Y’all so fucking lit right now!' beweerden de Sremmurds dolenthousiast en dat klopte want onze fontanellen waren beginnen smeulen in de middagzon. Reminder: volgende stap = Rode Kruis-post.

‘Guatemala’ koketteerde met reggaeton en kreeg eindelijk de dames aan het heupwiegen. Ook ‘Powerglide’, met zijn gespierde midtempo-elektro, leidde de aandacht af van een nakende zonneslag. Rae Sremmurd had wel vaker de bpm’s mogen opdrijven. Dat de boys een concert lang hopeloos vrijblijvend en eendimensionaal klonken, heeft ten dele met hun jonge leeftijd te maken maar duidt even goed op artistieke luiheid. Tja, niet iedereen heet Childish Gambino.

Onder de ijskoude voorhoofdcompressen dan maar?