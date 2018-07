De 5 acts die je donderdag moet zien op Rock Werchter

De komende vier dagen is de weide van Rock Werchter weer dé place to be voor menig muziekliefhebber. In de wirwar van zware gitaren, vette beats en frêle popbeloftes wordt het soms moeilijk het kaf van het koren te scheiden. Wij raden jullie alvast vijf acts aan die donderdag ongetwijfeld de moeite worden.

1. Gorillaz

Main Stage (00:15 - 01:45)

Weinig muzikanten hebben het voorbije decennium de tijdgeest beter gevat dan Damon Albarn en Jaimie Hewlett, die met hun uit z’n voegen gebarsten hobbyproject Gorillaz de grenzen van de popmuziek verlegden. Hun avatars 2D, Murdoc, Noodle, Russel en nu ook Ace mogen de eerste Werchterdag afsluiten en nieuwe plaat ‘The Now Now’ voorstellen.

2. Queens of The Stone Age

Main Stage (21:30 - 23:15)

De vuilste, hardste en lekkerste brok rock-‘n-roll van het weekend. Op de voorste rijen postvatten doet u wel op eigen risico, want zoals onze man schreef na de meest recente passage van Josh Homme en co. in het Sportpaleis: ‘Wat hadden we graag de blik gezien op het gezicht van de poetsvrouw die de volgende ochtend hoopjes tanden zou aantreffen in het middenplein’.

3. Vince Staples

KluB C (19:30 - 20:30)

'Wat een show. Wat een sound. Wat een Vince. Kendrick heeft maar beter ogen op zijn rug.’ Aldus onze man na het concert van Vince Staples op Best Kept Secret, waar de Amerikaanse rapper op zijn eentje en enkel begeleid door videoschermen een van de strafste optredens van het weekend gaf. Moet er nog zand zijn?

4. At The Drive-In

The Barn (18:30 - 19:30)

Hun derde plaat ‘Relationship Of Command’ uit 2000 is ijzersterk, een perfecte balans tussen agressie, intelligentie en emotie. Maar toen viel het vijftal uit Texas uit elkaar. Sinds kort zijn ze terug en na al die jaren klinkt At The Drive-In nog steeds als geen ander.

5. Anne-Marie

KluB C (17:40 - 18:30)

Toen de Britse popzangers rond Pasen kwam optreden in een uitverkochte AB stonden de fans al om zes uur ‘s avonds aan te schuiven tot achter de hoek. Niet slecht voor iemand die op dat moment nog haar debuutplaat uit moest brengen – ‘Speak Your Mind’, dat eind april uitkwam. Benieuwd hoe vol de Klub op Werchter is.