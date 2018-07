De 5 acts die je vrijdag moet zien op Rock Werchter

De komende vier dagen is de weide van Rock Werchter weer dé place to be voor menig muziekliefhebber. In de wirwar van zware gitaren, vette beats en frêle popbeloftes wordt het soms moeilijk het kaf van het koren te scheiden. Wij raden jullie alvast vijf acts aan die vrijdag ongetwijfeld de moeite worden.

1. Anderson .Paak & the Free Nationals

The Barn (22:15 - 23:25)

‘Ik zag Anderson .Paak voor het eerst in de Botanique twee jaar geleden en was toen helemaal in de war. Is hij een drummer, een rapper, een zanger of een danser? Is hij zelfs wel een man, want zijn soulvolle stem klonk bij momenten opvallend vrouwelijk? Met niemand te vergelijken, behalve misschien met James Brown. En dat zeg ik niet gauw.’ - Zwangere Guy (Stikstof)

2. Curtis Harding

KluB C (17:15 - 18:15)

Jonge soulprins Curtis Harding betaalde leergeld in het lokale gospelkoor van zijn parochie te Atlanta, lette vervolgens goed op als backingzanger achter de brede rug van Cee-Lo Green, en bracht bij het gereputeerde Burger Records (zie goed volk als Thee Oh Sees, Black Lips en FIDLAR) ondertussen twee stomende soulplaten uit. Het type dat de Heer looft, en intussen snel zijn portefeuille probeert te rollen.

3. The Killers

Main Stage (23:30 - 01:00)

Ja, u zal natuurlijk gewoon weer staan wachten op ‘Mr Brightside’, maar ‘The Man’ van op hun recentste plaat ‘Wonderful, wonderful’ is wel de beste song die The Killers het afgelopen decennium maakten. Dat hele album is zelfs lang niet slecht en live zijn Brandon Flowers en de rest ook altijd in vorm.

4. CHVRCHES

KluB C (19:15 - 20:15)

Het Schotse elektropoptrio rond Lauren Mayberry heeft hun recente derde plaat ‘Love is Dead’ duidelijk gemaakt met de zomerfestivals in het achterhoofd. ‘Zowat elke song is een anthem, met schandalig makkelijke refreinen die zich als een zomerse teek door de huid boren, en alleen met bloedvergieten verwijderd kunnen worden’, aldus onze man. De vuurproef op Best Kept Secret heeft CHVRCHES goed doorstaan, nu moet KluB C op Werchter volgen.

5. First Aid Kit

The Barn (16:15 - 17:15)

Tien jaar nadat Klara en Johanna Söderberg – alias First Aid Kit – viraal gingen met hun cover van Fleet Foxes, brachten ze in 2018 hun vierde plaat uit. ‘Ruins’: een donker werk in de nasleep van een gebroken verloving, de dood van Leonard Cohen en de controversiële verkrachtingszaak rond een student van de Stanford-universiteit. Maar gelukkig zijn ze onderweg niet vergeten hoe je een goeie song schrijft.