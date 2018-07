De 5 acts die je zaterdag moet zien op Rock Werchter

De komende vier dagen is de weide van Rock Werchter weer dé place to be voor menig muziekliefhebber. In de wirwar van zware gitaren, vette beats en frêle popbeloftes wordt het soms moeilijk het kaf van het koren te scheiden. Wij raden jullie alvast vijf acts aan die zaterdag ongetwijfeld de moeite worden.

1. STIKSTOF

KluB C (17:00 - 17:50)

‘Als ‘Overlast’ niet de beste Belgische hiphopplaat van 2018 zal blijken, geven wij een groot feest’, schreef onze man enkele maanden geleden toen het Brusselse rapcollectief zijn derde album uitbracht. Ondertussen is er nog steeds geen andere hiphopplaat uitgekomen die nog maar in de buurt raakt van ‘Overlast’ en de kans is klein dat dat nog gebeurt, maar niet getreurd: zoals onlangs bewezen werd in de AB zorgen de mannen van STIKSTOF zélf wel voor een groot feest.

2. Fleet Foxes

The Barn (19:50 - 21:00)

Robin Pecknold en kompanen namen zes jaar de tijd om met een opvolger voor ‘Helplessness Blues’ uit 2011 te komen en nadat ‘Crack-up’ er in 2017 eindelijk was, hebben ze nog eens een jaar gewacht om naar Werchter te komen. Bang voor de hoge verwachtingen na hun legendarische optreden in 2011? Het zal ons worst wezen: wij rekenen op niets minder dan een concert dat ons, de mensen op onze rij en diegenen op de vijftig rijen achter ons omverblaast.

3. Jack White

Main Stage (20:40 - 21:10)

‘De muziek van The White Stripes heeft mijn jeugd klank gegeven en ook zonder Meg vind ik Jack White ijzersterk. Ik krijg ook niet genoeg van zijn gitaargeluid: groezelig en weerbarstig, alsof hij met zijn gitaar ruzie maakt.’ - James Bay

4. Millionaire

The Barn (13:00 - 13:55)

Ter elfder ure opgeroepen om Dotan te vervangen, nadat de Nederlandse zanger al zijn concerten annuleerde omdat hij in opspraak was gekomen wegens gesjoemel met valse profielen op sociale media. Fake kun je Tim Vanhamel dan ook niet noemen – geen oprechter mens in de Belgische muziek dan hij – en bovendien bracht hij met ‘Sciencing’ vorig jaar een van de beste platen van 2017 uit. Rest de vraag: waarom moest iemand anders afzeggen voor Millionaire een plaats kreeg?

5. Pearl Jam

Main Stage (23:00 - 01:00)

Van de grungebeweging zijn Eddie Vedder en co. onderhand de ‘last men standing’ maar Pearl Jam is nog steeds even vitaal als begin jaren negentig. Getuige hun stomende set op Pinkpop een paar weken geleden, waar ze – aldus onze man ter plaatse – ‘een onvergetelijke dwarsdoorsnede van hun al even legendarische repertoire’ brachten. Dat hoeft in Werchter niet meer te zijn.