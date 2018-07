De 5 acts die je zondag moet zien op Rock Werchter

Main Stage (21:00 - 22:30)

‘Cave heeft me vorige herfst in het Sportpaleis bij het nekvel gegrepen. Zonder confettikanonnen of vlammenwerpers, alleen met zijn persoonlijkheid. Van loeiharde tot hele lieve songs, alles wat hij deed voelde oprecht. Ik laat het aan hem om de weide van Rock Werchter te doen juichen en huilen tegelijkertijd.’ - Mario Goossens (Triggerfinger)

2. David Byrne

The Barn (17:35 - 18:45)

‘Zondag is zot: Arctic Monkeys én Nick Cave én Roméo Elvis én Albert Hammond Jr.? Maar ik kijk het meest uit naar David Byrne, de frontman van wijlen Talking Heads die nog eens een nieuwe plaat heeft gemaakt. Duimen dat hij mijn absolute favoriet ‘This Must Be The Place (Naive Melody)’ brengt.’ - Jasper Maekelberg (Faces on TV)

3. Arctic Monkeys

Main Stage (23:15 - 00:45)

Mocht nu nog een argument zoeken om naar Arctic Monkeys te gaan kijken, dan citeren wij hier even uit de recensie van onze man op Best Kept Secret een maand geleden: ‘Ach, die Arctic Monkeys, ik verveel er mijn vrienden mee. Maar zou ‘Cornerstone’ niet het mooiste popliedje ooit kunnen zijn? Eerlijk: ik denk van wel. Toch zoals het gespeeld werd op Best Kept Secret, met die klamme, eerlijke melancholie. En wie niet back to ’505’ wil, die heeft het nooit meegemaakt, hoe twee lichamen in elkaar klikken in vreemde lakens, en hoe ze daarna wanhopige vreemden voor elkaar kunnen zijn. De bedrijfsarts weet het ook: er komen nog veel levensreddende concerten van Arctic Monkeys.’

4. Fever Ray

KluB C (23:15 - 00:15)

Karin Dreijer maakte furore met The Knife, een zeldzaam elektropopduo dat voor een keer écht klonk als niemand vóór hen en maakte in 2009 een soloplaat als Fever Ray, die acht jaar later nog geen spat aan creepiness heeft ingeboet. Eind vorig jaar bracht ze opvolger ‘Plunge’ uit, ook een nachtplaat, maar dan manischer, directer, scherper. Op Werchter staat ze dus op het ideale uur – om kwart na elf – al heeft ze met Arctic Monkeys op het hoofdpodium natuurlijk wel stevige concurrentie.

5. Sigrid

KluB C (15:00 - 15:45)

‘De Noorse zangeres Sigrid vind ik een klein wonder: ze gaat helemaal loos op het podium, terwijl ze haar prachtige popsongs toch vlekkeloos blijft zingen. Ik moet haar backstage eens vragen hoe ze dat doet.’ - Matt Thomson (The Amazons)