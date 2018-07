Concertreview: Gang of Youths op Rock Werchter

Was dat een pijlstaartrog in je skinny, David Le’aupepe, of was je gewoon blij om ons te zien?

De jongens van Gang of Youths hebben goeie namen. David Le’aupepe: laat die klinkers op je tong jiven. Donnie Borzestowski: je vermoedt een Poolse ambtenaar die op het Ministerie van Onderwijs elke dag klokslag tien uur een eerste slok neemt van zijn zelfgestookte brandy. Joji Malani: kan je ‘t ver mee schoppen in de porno. Jung Kim: maak zelf het grapje maar. Alleen Max Dunn heeft ouders met een frivoliteitsallergie.

Ze komen uit Australië – met ook nog roots op de Fiji-eilanden, in Korea, Nieuw-Zeeland, Polen en Kontich-Kazerne – maar hebben hun kangoeroewoning al een poos geleden verlaten voor de Verenigde Staten. Ze doen in rock-‘n-roll volgens de regeltjes. En zo zien ze er ook uit: frontman Le’aupepe presenteerde zich dressed in black aan het publiek, met een ringetje in z’n neus en een poging-tot-Fellaini op z’n kop.

En de songs, ja, de songs galmden Breed en Weids en Diep. In opener ‘Fear and Trembling’ hintte Le’aupepe naar Bruce Springsteen, ‘Atlas Drowned’ begon als U2 en muteerde daarna in The National, ‘The Heart Is a Muscle’ floreerde dankzij een ‘Last Nite’-gitaar van The Strokes.

Overigens: als zijn hart een spier is, dan alleszins één die al flink met mentale halters getraind is. Le’aupepe is nog maar 26, maar beschouwt Martin Heidegger, Friedrich Nietzsche en James Cooke als z’n stagebegeleiders. Hij is al ‘s getrouwd geweest, met een vrouw die kanker in haar bloedbanen op bezoek kreeg. Hij kent de grommende tweelingbroers Angst en Depressie iets te goed. En een aantal jaar geleden ondernam hij een zelfmoordpoging – daar gaat ‘Magnolia’ over. In dat nummer citeerde Le’aupepe een klassiek lemma uit de Grote Gebaren-encyclopedie van de Rock-‘n-roll: het rondje door het publiek. Bien sympa, tuurlijk wel, maar ondertussen doet zelfs Nick Cave het. Het is slechts een kwestie van tijd voor in de Koningin Elizabethwedstrijd een vermetele deelnemer met z’n vleugel door de zaal gaat sjouwen om daar onder de oksel van het publiek een sonate in C-Majeur te spelen.

In ‘Sjamboksa’ zat het brede gebaar van Bono die op een after work-evenement van VOKA ongedurig met een mes tegen het eigen glas tikt en - ‘Mensen! Mensen! Ménsen!’ – een speech wil aanheffen. Dieper in het concert moest ik steeds meer aan de gewaardeerde belastingontduiker denken. In ‘Deepest Sighs’ klonk Le’aupepe bijvoorbeeld écht als Bono – ik verwachtte dat hij elk moment in ‘You’re an accident / Wainting to happen’ zou uitbarsten.

‘Niets in het leven is zó shitty dat het niet overwonnen kan worden door te dansen,’ leidde hij ‘Let Me Down Easy’ in. Dat is gejokt, en jokken mag niet. ‘Apathy is fucking poison,’ zei Le’aupepe even later. Dat is dan weer wél waar. Joji Malani had intussen een hoed en een zonnebril van de Rode Duivels opgezet: vast niet de laatste keer op deze Rock Werchter dat dat aardig voetballende ploegje als publieksvaseline wordt gebruikt. Dat ‘Let Me Down Easy’ rustte trouwens op een The Kills-achtige sexiness en een, euh, apart dansje van Le’aupepe – een verleden in de stripclub valt niet uit te sluiten. Overigens, David, was dat een pijlstaartrog in je skinny of was je gewoon blij om ons te zien?

Twee platen heeft Gangs of Youth al uit, maar het stond pas voor de eerste keer op een Belgisch podium. We zullen ze nog terugzien, gok ik, met die songs die opzichtig talen naar grote Main Stages en vanop naburige planeten zichtbare stadions. ‘t Was me allemaal iets te Van Gils & gasten, en een echte Romelu hebben ze nog niet onder hun songs – of het moet afsluiter ‘What Can I Do If the Fire Goes Out’ zijn: The War on Drugs dat een snelheidsovertreding begaat. Het was aardig, maar niet spannend. Die fuchsia crop top waarin Jeroen Meus zonet het VIP-dorp kwam binnengehuppeld, daarentegen!