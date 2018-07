Concertreview: Kali Uchis op Rock Werchter

De manier waarop Kali Uchis (een bijnaam die haar vader bedacht, voor haar moeder heet ze nog steeds Karly-Marina Loaiza ) het podium opschrijdt, doet ze een beetje aan Amy Winehouse denken. Het zit in de oogopslag van de Amerikaanse, in de vage zweem van nonchalante klasse, zelfs in enkele vocale uithalen in openingssong 'Sleep'. Straf!

Muzikaal gaat ze breder: ze springt van luie funk naar latinopop, van vertraagde reggaeton tot verknipte soul. Dat is veel, en het is vandaag ook vaak te slordig. Het lome, dubby 'Know What I Want' is een song die zich op plaat voorstelt als een sensueel om diverse palen kronkelende seksbom. Maar live blijkt de song er een toogzweer en een lookadem bijgekregen te hebben.

Daarna: 'Dead to Me'. Daarover zei Kali (24) in een interview: 'Ik ben verslaafd aan sarcasme en ironie. Ik zing vaak het tegenovergestelde van wat ik bedoel. Ik wil mijn muziek zoals mijn eten: zoet én hartig.' Het staat op 'Isolation', een plaat waar ze drie jaar aan gewerkt heeft. 'In die tijd heb ik ongeveer honderdvijftig songs geschreven, 90% ervan was prul. De rest was oké.'

Toch iets beter dan oké vandaag: het radiohitje 'Just a Stranger', een song die bedoeld is als 'fuck you' voor 'iedereen die moeite heeft met mensen die boven het maaiveld uitsteken'. 'Tyrant' is een uithaal naar een onder de verwachtingen presterend vriendje, en een song die op Werchter een beetje als los zand aan elkaar hangt.

Het optreden van Kali Uchis krijgt punten voor de goede vibes (de aanstekelijk debiele glimlach van de toetsenist!), de gele teennagels, de zwoele danspassen én de songs (want 'Isolation' is een uitstekende, onderschatte plaat). Maar de zangeres laat te duidelijk blijken dat het ook voor haar nog vroeg op de dag is, de spanningsboog hangt er slapjes bij, en Kali zou haar drummer eens moeten vertellen dat die niet in élke song een drumsolo hoeft te smokkelen. Karly-Marina verjaart volgende week, vandaag wordt het feestje nooit overtuigend op gang gezwengeld.

Tijdens prijsbeest 'After the Storm' klinkt 'No one's gonna save you now / So you better save yourself' nóg smachtender dan op plaat. Maar als de song - de hitsigste zomersingle van de voorbije winter - op de radio elke keer opnieuw een hete nacht belooft, moesten we het vandaag stellen met een lauwe namiddag.

Kali was haar enthousiasme op het einde zelf ook een beetje kwijt. Het oudere 'Ridin' round' werd lusteloos afgewerkt, en niet lang na het zinnetje 'No way that we're gonna stop now' stapte ze snel en zonder afscheid te nemen van het podium.

Omdat elke journalist er graag vroeg bij is, noemde het Britse tijdschrift NME Kali Uchis vorige maand al een 'modern icoon'. De uitstraling en het onmiskenbare schrijftalent heeft ze al, aan de rest is nog werk.