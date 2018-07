Rock Werchter: 't Zonnetje gaat slapen, de wei wordt wakker

Als u het geluk hier niet van de stralend lachende kopjes kan aflezen, bent u ofwel analfabeet, ofwel flink bijziend. Het jonge en oude mensvolk dat hier over de wei en richting podia kuiert, heeft er overduidelijk zin in – en nu kan u tenminste rondlopen zonder tot as herleid te worden door de zon. Die staat immers al wat lager aan de hemel, en daardoor zal de lucht hier weldra een pittig pompoensoepkleurtje krijgen. Gezellig!

Dat mooie weer smaakt naar meer, denken wij zo, en hetzelfde geldt voor de pintjes die alhier door de keelgaten stromen. Of misschien heeft u geen druppel binnen, maar lijkt dat enkel zo; die oneindig voldane glimlach – gekruld als een cadeaulint – en gezapige tred liegen er niet om. Hier is men gelukkig. Drunk on life, is dat geen term die Instagram-bekendheden tegenwoordig hanteren?

Het is ook duidelijk dat u een jaar lang alle energie spaart om die nu in één Dragon Ball Z-achtige spirit bomb uit uw lijf te smijten. Sommigen lopen hier nog een beetje half sluimerend rond, maar het zal ongetwijfeld niet lang duren vooraleer ook zij de gevolgen van die langdurige winterslaap uit de pels geschud hebben.

U snuffelt en passant nog even aan uw omgeving, om te zien waar men het best danst (overal), lekkerst eet (meh over de hele lijn), en meest ontspannen zijn gevoeg doet (nergens) – dat laatste met iets minder opengesperde neusgaten, gelukkig. Wat er ook van zij, het feestje komt hier langzaamaan op gang. In de tussentijd verschansen we ons nog even in die perfecte schemerzone tussen aarde en hemel, dat kleine hoekje waar de nacht aan de tenen van de dag komt kietelen.

Ook u begint de contouren van het duister (en die van uw respectievelijke danspartner) af te tasten, gelukkig met wederzijdse toestemming en ondertekend contract op zak. Het is klaar als een klontje: de nacht is een hert en u bent een panter!