Concertreview: Black Rebel Motorcycle Club op Rock Werchter 2018

Imago is alles in de rockmuziek. Dat weet ook Black Rebel Motorcycle Club . Hun enige optie was dan ook met dichtgeritste leren jassen in een bloedhete Barn op te treden. Alleen jammer dat het concert nooit zo heet werd als hun gezamenlijke lichaamstemperatuur. De rockband uit San Francisco klonk een uur lang als een eenvormige brei.

Het was heel warm in de (sinds dit jaar immense) Barn. Wat een gigantische constructie is er in Werchter neergezet, met haar grote pit beneden en balkons rondom rond. Maar wie hier kwam schuilen voor de brandende zon, hoefde geen schrik te hebben om zich te verbranden aan Black Rebel Motorcycle Club.

Als drievuldigheid van de rock stond de groep vooraan het podium opgesteld, een muur aan versterkers achter hen. Drummer Leah Shapiro zat pal in het midden, en gitarist Peter Hayes plaatste de ene brandende sigaret na de andere in zijn gitaarhals. Hij leek alvast opgelucht dat dat rookverbod op festivals nog niet voor vandaag is.

'Beat the Devil's Tattoo' zorgde voor gejuich in de tent. Maar dat aha-erlebnisgevoel overheerste toch vooral bij de échte fans. Black Rebel Motorcycle Club trad met een erg zompig geluid op in Werchter. Heeft er iemand écht verstaan wat de bassist eigenlijk zong?

Naarmate het concert vorderde, wisselden bassist en gitarist van plek op het podium. En nam de ene ook de zangpartij van de andere over. Robert Been ging schouderhoog bas spelen, en je zag zelfs even een kleine glimlach op zijn gezicht. Dat sierde de frontman, want Black Rebel Motorcycle Club heeft zijn deel van hartzeer al wel gehad in België. Acht jaar geleden kreeg de vader van de zingende bassist een hartaanval, na hun optreden op Pukkelpop. Hij kwam nooit meer terug uit het ziekenhuis. Het drietal verloor met vader Been hun mentor en geluidstechnicus.

Black Rebel Motorcycle Club is al twee decennia samen en speelde op Werchter enkele nieuwe songs, waaronder 'King of Bones'. Maar eerlijk? Het klonk allemaal een beetje als eenheidsworst. Als een vliegtuig dat maar op de tarmac bleef ronken, en nooit opsteeg. Zelfs de stroboscopen die tijdens 'Red Eyes and Tears' werden bovengehaald, konden je nooit het gevoel geven naar een boeiend concert te staan zien. Een van de weinige hoogtepuntjes was 'Spread Your Love', met gitarist Hayes die ook de mondharmonica bespeelde. Maar toen had de helft van The Barn de tent alweer verlaten.