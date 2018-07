Muziek moet even schuiven vanavond, want The Slope op Rock Werchter staat helemaal in het teken van het WK. Terwijl Ben Howard het beste van zichzelf geeft in The Barn, zetten de Rode Duivels hun beste beentje voor tegen het Braziliaanse elftal. De weide kleurt nu al zwart, geel, maar toch vooral rood. En na de match kunt u gaan vieren - of troost zoeken - bij namen als Anderson .Paak of The Killers.