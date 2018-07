Concertreview: The Courteneers op Rock Werchter 2018

The Courteeners zijn intussen goed tien jaar druk-druk-druk met de hemelse chemische formule gitaar + bas + drums + toetsen, maar op Rock Werchter moeten ze nog altijd voor ontbijt spelen. Is dat erg? Nee zeg, integendeel: het groepje van Liam Fray smaakt zowaar nog béter dan spek met eieren.

The Courteeners verspreidde een parfum van zomer, van energiek roadtrippen in een uit elkaar rammelend bestelbusje, van skinnydippen in een plasticvrije oceaan. Ze spelen indierock die nooit verrast maar altijd opwindend is, en hun songs zijn geiler dan je mama. ‘Are You In Love With A Notion?’, ‘No One Will Ever Replace Us’, ‘Modern Love’: allemaal catchy als dat vlindernetje waarmee ik vannacht alwéér een scharrel gevangen heb. (Grapje hoor, mama. Ik lag gewoon weer huilend in m’n kussen te bijten.)

Mijn persoonlijk hoogtepunt, gesteld dat het iemand zou interesseren? ‘Summer’, dat ook klónk als de zomer: plots was ik weer een kamp aan het bouwen onder de kerselaar, duurde de Tour de France voor eeuwig, en lag de toekomst in bikini te bruinen onder een euforische hemel.

Die ‘No, you’re not on your own’ in ‘The 17th’ fraseerde Fray net iets te veel façon Editors – maar voor het overige geen klachten. Zeker niet toen-ie ‘Modern Love’ opdroeg aan Marouane Fellaini. Niet dat Fray lukraak een naam uit z’n Paniniboek geplukt had: The Courteeners komen uit Manchester, alwaar voornoemde Fellaini voetbal doceert bij één van de plaatselijke clubs. Het heerlijke spelletje was trouwens een prominent topic tijdens het hele concert. Niet alleen heeft zowat de gehele Werchterbevolking op Wikipedia de landskleuren van België opgezocht en zich vervolgens in die tinten gekleed, The Courteeners hadden een uit Engeland overgekomen spionkop voor zich. Die toeterde tussen de nummers door dat football’s coming home. Vast wel, jongens, maar hou rekening met de mogelijkheid dat het daar meteen de Eurostar naar Brussel neemt.

Passons, laten we ‘t nog even bij muziek houden: afsluiter ‘Not Nineteen Forever’ vatte bondig samen wat The Courteeners voor u en mij betekenden, die mooie vrijdagochtend in Werchter. Zorgeloosheid is het woord: ver weg waren je duivels en demonen, de ex-liefjes die je hart gecarjackt hebben, de mieren in je hoofd. Er was alleen maar zomer.

O, wat is deze dag heerlijk begonnen.