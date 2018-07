Concertreview: IAMDDB op Rock Werchter 2018

Zeker, IAMDDB is één van de interessantste r&b-vernieuwers van het moment. Alleen aardt ze niet echt op een festival, zo bleek in The Barn.

Waar gaan die ellenlange vlechten met IAMDDB naartoe? Nee serieus: extensions, allemaal goed en wel maar er zijn grenzen. “I’m drippin” zong de Britse r&b-prinses en dat klopte als een bus want The Barn was een sauna. Slechts gesteund door een dj die in eerste instantie recente classics van Schoolboy Q en Kendrick Lamar door The Barn joeg, probeerde ze een slaperig, suf publiek wakker te schudden.



Diana DeBrito (zoals ze echt heet) sprong meteen de frontstage in om een pancarte met “I love IAMDDB” op van een fan af te troggelen, oprecht verbaasd over de toewijding van haar kleine Belgische fanclub. Dat deed ze bovendien meermaals, zodat u en ik om de haverklap stonden te gapen naar videobeelden van een zangeres die tussen selfies nemende fans kartonnen bordjes stond te verzamelen.

Saus!

Daar bleef het niet bij. “Do you mind if I bless the stage?" vroeg ze waarna ze wierookstokjes ontstak en ermee over het podium wandelde. Onze chakra's verschrompelden er zowaar van.

‘Pause‘, een track die weeë jazzsynths, klepperende trap-ritmes en aardbevingbassen combineerde, kreeg alleen de voorste rijen los. “Kill em with the sauce", klonk het ijzig cool. Saus, ja. U leest het goed. Ebonics zijn niet meer wat ze ooit waren. “Little bitch!”, snauwde DeBrito aan het einde van die song, haar lieflijke snoetje tot een boosaardig smoeltje verfrommeld. Ze mag zich dan als een hippie gedragen, u wil beslist geen ruzie met haar. Of een relatie, ook al lijkt ze op Zoë Kravitz.

Spliffje roken met de fans

“People are smoking weed in here, right?", sprak ze plots. “I love that shit", waarna ze nog maar eens de front indook. "Can I smoke onstage?" Dat ze vervolgens vanop de voorste rijen een spliff cadeau kreeg - fel uitvergroot op de videoschermen - vonden wij dan weer hilarisch. “Als jullie marihuana hebben, steek er dan eentje op en vibe with me". Al die tere puberzieltjes naar de vaantjes. Mama, we hebben lekker geblowd omdat het mocht van IAMDDB.

De resem hypnotiserende r&b-tracks die volgden, hadden van The Internet kunnen zijn, maar ze ontbeerden diens jazzy bronstigheid. Perfect voer voor iedereen die balls liep te trippen, zeker, maar oersaai voor wie hoopte op spannende popmuziek.

As loud as your pussy allows you to

‘Pxssycat‘, opgedragen aan alle dames in de tent, had iets meer force in huis maar werkte simpelweg niet in een festivalcontext. In een kleine club of onder de hoofdtelefoon, ja. Maar niet in een reusachtige hangar als The Barn. IAMDDB heeft een intiemere setting nodig en een ander type soundsystem. Dit is grootstedelijke, hermetische pop die zich niet ongeschonden naar een mastodontfestival laat vertalen.

Qua bindteksten zat het boeltje soms wel snor. “Sing this as loud as your pussy allows you to", kirde DeBrito. Haar hit 'Shade' moest ze onderbreken omdat ze meer met haar joint bezig was dan met de tekst. De spionkop die de eerste vijf rijen innam, amuseerde zich kostelijk. De rest van de amper halfgevulde Barn staarde ernaar als koeien naar een voorbijrazende TGV.

Volgende keer elders en anders.