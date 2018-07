Concertreview: Air Traffic op Rock Werchter 2018

Je afvragen waarom Air Traffic überhaupt nog de moeite gedaan had: het mocht. Met ‘Fractured Life’ hebben de Britten welgeteld één plaat gemaakt. Elf jaar geleden was dat, en niet veel later was het alweer voorbij. Frontman Chris Wall slaagde er maar niet in om al zijn bandleden bij zich te houden, en omdat Lufthansa ook al niet geïnteresseerd was in een overname vroeg Air Traffic in 2010 het faillissement aan. Het overblijvende personeel bond zich een stropdas om en ging aan de slag in allerlei kantoorbaantjes. Wat doet een mens anders als de rekeningen beginnen op te stapelen.

Tien jaar ging voorbij sinds ‘Fractured Life’. Plots was het 2017. Maar – en nu komt het moment waarop we even de site van Het Nieuwsblad kanaliseren – wat er toen gebeurde, geloof je nooit. Een eenmalige reünie werden drie uitverkochte avonden in Het Depot, en dit voorjaar kwam daar twee keer AB bij. Raar, maar het was niet anders. Air Traffic bleek de brouwerij gevonden te hebben van hetzelfde afrodisiacum dat Editors al jaren op tap heeft, en waarmee Tom Smith al jaren onschuldige Belgen verleidt: populairder bij ons dan in hun eigen land. Het zal Air Traffic niet behouden van uitzetting, maar ze hadden geluk: Theo was nergens in de buurt.

Wellicht hadden we iets beters te doen destijds, maar‘ Fractured Life’ heeft het tien jaar geleden nooit tot in onze cd-schuif geschopt. Niet erg, vrijdag kregen we - beter plaat dan nooit - alsnog een kans. Wall kwam z’n Werchterse tweede adem vieren door ‘Charlotte’ voorin te plaatsen: niet onaardig, goedgeluimd, en een steekkaart aan herinneringen uit de tijd dat groepjes als Air Traffic nog welig tierden. De mp3 was nog iets opwindends maar gevaarlijks, Chris Martin was nog iemand die je kon vertrouwen, de Joepie bestond nog, en de posters binnenin waren van bands als Keane. Misschien daarom dat ‘Never Even Told Me Her Name’ aan die laatste deed denken: gitaarpop die zich even graag op een piano laat knippen en plakken, en die zich niet verplicht voelt te kiezen tussen een snik meer of minder.

Ook Muse was er tien jaar geleden al, beseften we toen Air Traffic ‘Time Goes By’ inzette. Wall klonk niet alleen als Matthew Bellamy achter zijn piano, hij leek er op slag ook een beetje op: dezelfde neus, dezelfde tanden - recht uit het ‘Big Book of British Smiles’. Maar vooral: hetzelfde talent voor drama. ‘Come on’ stond er bijvoorbeeld bol van, en toen ‘Take Your Hands Off Me’ ingezet werd met een baslijn die meer fuzz had dan de verzamelde ruggen van Gorillaz, begon één en ander plots wat gedateerd te lijken. Waar Bellamy tegenwoordig vooral gefascineerd is door geopolitiek en wil klinken als een droneaanval, klonk Air Traffic namelijk nog altijd gewoon als de Muse van elf, twaalf jaar geleden. Oei.

En toch drie sterren? Toch wel, ja. Omdat Chris Wall dan misschien wel zijn jaartal niet mee had, maar toch ontwapenend genoeg was om de op de loer liggende afstand tussen podium en parterre weg te vagen. Ze waren allemaal in het zwart, die van Air Traffic, maar een knokploeg vermoed je er niet in. Ze leken vooral erg blij dat ze er nog bij mochten zijn, alsof ook zij ooit een 0-2-achterstand goedgemaakt hebben op een bende snode Japanners. Lotgenoten klitten samen. Maar: dat betekent dus dat hun Brazilianen ook nog staan te wachten in de coulissen. En jawel: Wall liet verstaan dat er binnenkort weleens een nieuwe plaat zou kunnen aankomen. Wereldwonderen verwachten we daar evenwel niet van. Maar in dat geval: een afscheid op Werchter is ook al mooi als je eraan terugdenkt.