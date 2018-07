De spanning stijgt voor de match!

De suspens is hier te snijden, maar enkel met een slijpschijf van jewelste.

Zijn dit de spannendste negentig minuten voor ons land sinds de opvoering van ‘De Stomme van Portici’ die tot de Belgische Revolutie leidde? We vermoeden van wel, zeker aangezien er nu véél meer op het spel staat. Een plaats in de halve finale van het WK of onafhankelijkheid – wij zouden het al wel weten.

Het talrijk opgekomen mensvolk is gehuld in allerhande zwartgeelroods, of heeft zo’n danig verbrande huid dat ze minstens één van die kleuren lijkt te dragen. Ondertussen proberen Snow Patrol, CHVRCHES en Ben Howard nog volk te lokken, maar met slechts matig succes; de roemrijke opmars van ons land op het internationale toneel gaat uiteraard boven (resp.) zeemzoete, goedkope popmuziek, hyperkinetische elektronica met een bepruikte Eleven van ‘Stranger Things’ als frontvrouw, en de surfende kleinzoon van Bobbejaan Schoepen.

Gelukkig verschuilt de zon zich ondertussen tactisch achter een wolk- of smoggordijn; het verschil tussen die twee kunnen we nog niet zien, maar dat zal over een paar jaar wel algemene kennis zijn. Iedereen staat zowat strak én scherp van de zenuwen; strak genoeg om de harp te spelen op uw snorharen, scherp genoeg om niet door de Werchter-security te komen wegens ‘potentieel wapen’.

Ach, zolang u maar geen ijspriemen of geslepen potloden door elkaars hart probeert te boren. Dat is meer iets voor het nationale elftal van Uruguay, de elf geweldenaren en bloedbeulen die daarstraks met recht en rede door Frankrijk naar huis gespeeld zijn. Om ginds een burgermilitie te vormen hoeven ze niet ver te zoeken, quoi.

Een vragenrondje over de wei leert ons dat België vast en zeker zal winnen, liefst met cijfers die de legendarische 7 – 1 van Duitsland tegen Brazilië overtreffen. Om dat mogelijk te maken, zullen er toch een paar doping-, fraude- en vooral gokschandalen mee gemoeid moeten zijn – waar is Zheyun Ye wanneer we hem nodig hebben?

Wat er ook van zij, het leven heeft ons geleerd dat het altijd verstandiger is om de grootste teleurstelling te verwachten; zo kan het enkel beter worden. Dus euh, 7 – 1 voor Brazilië?