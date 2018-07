Concertreview: Anderson .Paak & The Free Nationals

Het is maar de vraag of Anderson .Paak ook zo’n gewillig publiek in The Barn had aangetroffen als onze Rode Duivels verloren hadden? Anyway, dinsdag wacht Frankrijk. En Paak wachtte een zee van mensen die bereid waren uit zijn hand te eten. Hij spreidde ze gul en oppermachtig.

Maar eerst nog een vraag: wat had die Anderson .Paak nu eigenlijk aan? Een soort veelkleurig gebreid ensemble met korte broek, daaronder hoge witte sportsokken, en groene baskets. De gemiddelde medemens zou er onnoemelijk voor paal mee staan, maar Paak stond het prachtig. En met die rode muts er bovenop leek hij ook nog een beetje op Marvin Gaye aan het strand van Oostende.

‘Congratulations on your win Belgium!’, en meer hoefde hij niet te zeggen om The Barn een eerste keer op z’n kop te zetten. Dat hij klonk alsof hij daadwerkelijk blij was voor ons, hielp een heel eind. Dat hij er muzikaal meteen een bom ingooide ook. ‘Parking Lot’, en Paak die ons, hoe hard we ook ons best deden, moeiteloos in enthousiasme overklaste. Een rasperformer die kan zingen, rappen, dansen, en een menigte bespelen met simpele handgebaren. Al bij song 2 gaan alle aanstekers op simpel verzoek aan het branden, gevolgd door de hiphop-traditional ‘All the People On the Right / All the People On the Left’. U kent het wel, u deed vlijtig mee.

Met The Free Nationals stond in The Barn ook een backinggroep om u tegen te zeggen. Fenomenaal samenspel, smelly grooves, en in staat om in een vingerknip van richting te veranderen. Allemaal dingen die nog harder uit de verf komen als Paak de beats in de bakjes laat en zelf aan de drums gaat zitten. Wat een drummer! En wat een zanger! Ik moest even aan Stevie Wonder denken, en dat was me op Rock Werchter, even denken… nee, nog nooit overkomen.

Als Paak een half uur later weer vanachter zijn drums komt en aan de microfoon postvat, is dat geen stijlbreuk. Hij laat ons lachen, dansen en meezingen, en nog goed ook! Zijn verdienste.

‘Heart Don’t Stand a Chance’ krijgen we in een wereldversie, en een nieuwe song die nog harder doet reikhalzen naar de opvolger van ‘Malibu’ uit 2016. Beetje Public Enemy, gespeeld door Sly & The Family Stone.

Het kabaal dat opsteeg toen Paak aangaf dat het gedaan was, hadden wij niet meer gehoord sinds het laatste fluitsignaal van Brazilië-België. ‘Congratulations again on your football win, Belgium. This was one of the best shows of our life’. En weer klonk hij alsof hij het meende.