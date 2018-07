Rock Werchter 2018: wat een zinderend aroma!

Rock Werchter Concertreview: Anderson .Paak & The Free Nationals

Het is maar de vraag of Anderson .Paak ook zo’n gewillig publiek in The Barn had aangetroffen als onze Rode Duivels verloren hadden? Anyway, dinsdag wacht Frankrijk. En Paak wachtte een zee van mensen die bereid waren uit zijn hand te eten. Hij spreidde ze gul en oppermachtig.65