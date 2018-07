Dit was Rock Werchter 2018: de sfeerbeelden

Aangezien iedereen The Killers en Queens of the Stone Age al tig maal aan het werk heeft gezien, kunnen we met zekerheid stellen: een festival draait niet alleen om de muziek. Belangrijker is de sfeer, en daarmee zat het goed op Rock Werchter 2018. Onze fotografen liepen zich de benen vanonder het lijf om al dat leuks in beeld te brengen!