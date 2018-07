Glints op Rock Werchter: verbeten raps, en een hand om zijn ballen

Het was very much very soon voor Glints (aka Jan Maarschalk Lemmens) uit Antwerpen via Engeland en outer space. Een soort hitje, een residency in de AB, een gesjeesde maar goed gemaakte videoclip, en dit weekend al meteen ook op Rock Werchter.

The Lemster (Lemmensman, Lemmix, The Marshall, Jan Lem von Shalkenstein, Glints aka JML, etc.) tikte vlotjes alle stunts, semi-stunts en bijnastuntsmaarhalfweggeaborteerd af: langs de voorste rijen snellen, da air pumpen, 3769 keer “WERCHTER” roepen (goed dat hij het zei, ik dacht dat ik op het familiefeest van Radio Minerva was beland), crowdsurfen (in zijn blik las ik een mengeling van “EINDELIJK!”, “Als dit maar goed gaat” en “IS DIE HAND OM MIJN BALLEN EEN VROUWENHAND OF EEN MANNENHAND?”. Hij zag The Barn als een speeltuin en wilde overal eens op. No pun intended: Lemmens heeft Britse familie, dus hij weet wat ik bedoel.

Zijn set was in wezen één grote soundmixshow, alle muziek stond op band en hij had niet geïnvesteerd in iets dat op een groep leek. En hij speelde ‘Bugatti’ naar schatting drieëneenhalve keer, in een setje van amper 35 minuten.

Maar: geen slecht woord over Jan Maarschalk Lemmens. Zijn raps waren verbeten, snel en ze haperden niet, hij vloog erin, zag aan het eind van z’n set roder dan een kreeft in heat, en van zenuwen geen spoor. Ik hoop alleen dat hij beseft dat a) alleen acts met een eigen smoel het langer dan een halve hit uithouden en b) ik net telefoon kreeg van de 4763 advokaten van autofabrikant Bugatti, die om zijn thuisadres en strafblad vroegen.