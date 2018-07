Concertreview: Emma Bale op Rock Werchter2018

Emma Bale diende op het podium van The Slope een horde sceptische rockfans te overtuigen. Dat probeerde ze met een sound die in het vaarwater van Oscar & The Wolf belandde: hypnotiserende elektropop met oriëntaalse motiefjes en spacey, aan postdubstep ontleende triphop.

Het publiek dat zich had verzameld aan The Slope stond er duidelijk voor 'Emma de BV' en niet voor haar muziek. Zelfs tijdens de dance-remix van radiohit ‘Run’ palaverden ze onverstoorbaar verder. Dat krijg je als je de bar zo dicht bij het podium zet.

Toen Bale haar glitterjasje uittrok en de wei een blik op haar blote buik gunde, schoten veel oververhitte mannen wél wakker. 'Niet te warm?' vroeg de zangeres uit St.Katelijne Waver. 'Anders kunnen we gezamenlijk iets uitdoen?' Zagen wij voornoemd manvolk daar likkebaarden? Ho maar, rustig jongens! Dat kind is nog maar net meerderjarig.

Jammer dat ze haar puike nieuwe single 'Cut Loose' weinig toonvast zong. Vooral omdat Bale een charmante stemkleur heeft: lichtjes hees in de lage partijen, krachtig en bezield in de hoge uithalen. Het vroege uur, de smoorhete temperaturen en een publiek dat niet veel op heeft met hitparadepop speelden in haar nadeel.

Er schuilt hoedanook een popster in Bale. De assertiviteit waarmee ze over het podium schreed en haar sensuele dansjes opvoerde, getuigde van klasse en doorzettingsvermogen. Dat ze er goed uitziet, is een bonus, hoewel het haar in de ogen van hardleerse indiefans wellicht verdacht maakt. Tja, get a life, people.

‘Curacao’, een nichtje van ‘Royals’ van Lorde, klonk potig in de versie met live-drums en gitaar. Ze kreeg er de mensen zowaar mee aan het klappen en heus niet alleen de trouwe volgers op de eerste rijen.

Emma groeit gestaag richting geloofwaardige popster. U hoort nog van haar.