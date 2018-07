Concertreview: SONS op Rock Werchter 2018

De dag rustig beginnen, na die onwaarschijnlijke feestnacht? Daar had SONS alvast geen oren naar. Het jonge Belgische viertal greep de vroege vogels bij het nekvel en liet een half uur lang niet los. Een heerlijke alarmklok was het.

Moeders, verstopt uw dochters, want hier is SONS. Kakelvers van De Nieuwe Lichting, maar zonder schroom om op die gigantische Main Stage te staan. 'Werchter, zijde golle al wakker?!', brulde frontman Robin. 'Deze is voor jullie!'

The Kids waren nooit veraf bij deze Antwerpse garagerockers. 'Wanted Dead' gaf meteen goe poeier, en in 'I Need A Gun' zaten nóg meer lagen. Bassist Jens en gitarist Robin zongen samen - niet alleen het refrein, de hele song. En dat werkte - pun intended - verduiveld goed. Even een tempobreak inlassen om de rockende draad weer op te pikken? Check. De wei laten meezingen met die zinderende gitaartjes? Check again.



Tijdens 'White City' werden de Belgium-pilsjes al bovengehaald op het podium, net als de grote glimlach. 'Wat is er mooier dan een hobby waar je wat bij drinken kén', knikte bassist Jens. Gaat ie goed, kerels. 'Lonely Boy', een rockende cover van The Black Keys, werd feestelijk onthaald. En ook 'Tube Spit', de nieuwe single, klonk meesterlijk. Wat had deze rockende bende er zin in.

SONS bracht - we noteerden het in ons spoorboekje - na amper een kwartier op dag drie van Rock Werchter al crowdsurfers en springende Pearl Jam-fans, en massaal gingen de handen op elkaar.

De bassist trok tijdens 'Ricochet' met zwiepende haren naar de rand van het grote podium en bracht iedereen in euforie. Gitarist Arno geloofde zijn ogen amper bij zoveel liefde. 'Wa is dees!', brulde het kwartet door de micro. Dees was Rock Werchter, en SONS was die eventjes aan het plat spelen.

Bij 'Do They See Me', sloegen de vier collectief aan het headbangen. Om als levende standbeelden de song plots stil te leggen, en dan weer vrolijk verder te rammen. Perfect uitgevoerd, zoals de groten der aarde. Het mag dan zaterdag zijn, de Belgen scoorden opnieuw. En vroeg. Met een oerschreeuw maakte zanger Robin een einde aan een half uurtje goudeerlijke rock. Statement gemaakt. Luidkeels.