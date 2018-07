Concertreview: STIKSTOF op Rock Werchter 2018

Buiten stond een massa ongeduldig te wachten tot ze binnen mochten, maar de ingang bleef gesloten: te volgepakt. Binnen in de Klub C was het warm, krap en pikkedonker. Op de schermen verschenen beelden van de rellen in Brussel. Drie Brusselaars spuwden in de microfoon boven beats die op de schaal van Richter te meten waren. ‘Gijse vieze vuile fucking hoerezoon!’ riep er ene. De strijd was begonnen: Brussels calling, war is declared!

Stikstof, dat zijn drie mc’s en een dj: Zwangere Guy, Astro, Jazz en DJ Vega. ‘Eén gang, één clan, één plan/ Sinds 2010 en nog heel lang,’ zoals ze dat rapten in hun openingssong ‘2010’. En Stikstof is boos. Boos omdat Brussel verwaarloosd wordt. Boos omdat niet iedereen een stem krijgt. Boos op de N-VA ‘en het hele wespennest’. Boos op alle hypocriete politici die niet om een ander geven. Woede die op Rock Werchter in een tiental vlijmscherpe hiphopsongs werd omgezet. Of je het nu met hen eens was of niet, de urgentie waarmee ze vandaag hun tirades afstaken was fenomenaal.

Stikstof kwam hard, dus. De moshpits bleven beperkt tot de voorste rijen, maar dat is geen verwijt: Stikstof gedijt in de underground. ‘Ja Dan’ swingde. ‘Dobberman’ was krank… zinnig! Nieuwtjes ‘Overlast’ en ‘Frontal’ waren bijna beangstigend, met beats waar Death Grips een diepe buiging voor zouden nemen. Brihang kwam in zijn eigen West-Vlaamse dialect een handje helpen bij de afbraak van de Klub C tijdens ‘1000 Milligram’. En tijdens oudje ‘Brussel Bruisend’ van hun debuut uit 2014 toonde Stikstof zich van zijn liefste kant: ‘Duizend is de postcode/ Was rap post dan was ik postbode.’

Stikstof was goed om dezelfde reden waarom Wu-Tang Clan dat ooit was: elk lid in het collectief brengt iets uniek. Zwangere Guy is de bulldog: de rapper met de grootste mond en het kleinste hartje. Astro is de denker: hij maakt de beats en rapt scherp en gevoelig. En Jazz kan verhalen vertellen als geen ander. Uit ‘Gele Blokken’: ‘Het glas van de halte is stuk/ Door de steen naar de vrouw die nog net had gebukt/ Vier weken later ligt het glas op de grond/ Weer een halte van een bus waarvan de bus niet meer komt.’

Over Stikstofs derde album ‘Overlast’ schreef Humo: ‘Als dit niet de beste Belgische hiphopplaat van 2018 zal blijken, geven wij een groot feest.’ Dat feest hoeven we niet meer te geven: zelfs dát doet Stikstof beter dan de rest.