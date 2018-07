Concertreview: Todiefor op Rock Werchter 2018

Ligt Werchter heimelijk in Ibiza? Aan de bikini's, zomerse temperaturen en het zandstrand bij The Slope te merken wel. De Werchterianen smeerden graag even hun dansbenen in bij Todiefor. Voor een zorgeloze dj-set van een half uurtje. Meer moest dat niet zijn.

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is Todiefor geen hardcore punkgroep, maar één buikige Brusselse draaitafelaar. Die eerst als 2D4 door het leven ging. Dat patent bleek denkelijk al door Star Wars ingenomen. Anyway, Todiefor pompte graag beats over het publiek onder de blauwe lintjes. Fans van Pearl Jam kwam je hier niet tegen. Anderen zochten er graag wat afwisseling tussen al dat rockgeweld. Met een zomers pilsje in de hand probeerden jongens met blote bast en heikele dance-moves indruk te maken op de meiden.

Luca Pecoraro (de echte naam van de DJ) bedacht zijn act ooit na tutorials op YouTube. Dat Justice en Diplo zijn grote voorbeelden blijven, merkte je al snel. Hij mixte laag op laag, waarin je zowel meisjesstemmen, zoete toetsen, stoomboten als fluitende vogeltjes herkende. Oh ja, en ook een streepje dubstep.

Todiefor zette het Ibiza-thema in de verf door met rookmachines te jongleren en op beeldschermen de nieuwste koopjes van booking.com te tonen. Of hoe moesten we die wuivende palmbomen en hemelblauwe waterpartijen anders interpreteren?

Todiefor stond misschien beter op zijn plaats op Tomorrowland, maar een tang op een varken was dit niet in Werchter. This was just what the doctor ordered. Als appreciatie werd door het publiek met strandballen gegooid, bellen geblazen … en hadden we al gezegd dat iedereen stond te dansen?

Slotsong ‘Cool Kids’ zat helemaal juist. Een aanstekelijk popliedje waar (op plaat) ook zanger-producer Alex Lucas en het Brusselse hiphopduo Caballero & JeanJass hun bijdrage leveren. In Werchter kwamen ze uit het doosje van Todiefor. De Brusselaar kreeg alle handen aan The Slope vlot op elkaar. En zag het jonge volkje al heupwiegend wegstappen. Met de bus van Ibiza weer terug naar Vlaams-Brabant.