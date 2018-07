De toewijding van Pearl Jam-fans: 'Toilet? Ik ga niet naar het toilet'

Wie ooit al eens een Rock Werchter heeft meegemaakt waarop bands als Metallica, The Who of Rammstein aantreden, kent hen: de fans die vroeg op de middag al in de voorste zone voor het hoofdpodium postvatten, om geduldig te wachten tot hun idolen het podium betreden. Ook al betekent dat soms dat je, zoals in 2009, de optredens van bands als Black Eyed Peas moet weten te overleden, om vier uur later toch een benijdenswaardig plekje af te dwingen bij Metallica.

Pearl Jam is zo'n band die dat soort toewijding genereert bij zijn fans. Als je ze niet herkent aan hun Pearl Jam-shirt, dan wel aan hun tattoo, en de vastberadenheid in hun ogen die zegt: dit plekje staan we niet meer af. Al heeft Rock Werchter het hen ook gemakkelijk gemaakt, met bands als Stereophonics, Stone Sour en Jack White die het voorprogramma verzorgen: artiesten die ook niet vies zijn van wat ouderwets gitaargeweld, en dus ook wel op goedkeuring van de Jammers kunnen rekenen.