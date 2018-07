Rock Werchter Rock Werchter 2018: Loos gaan op The Hive: Woohoo-woohoo!!! (33 foto's)

Het feest is nog láng niet gedaan als de headliners het podium verlaten. Feestvierders kunnen tot in de vroege uurtjes hun hart ophalen in The Hive. De beste dj's schotelen er het publiek nog extra meezingers en meestampers voor, en MC van dienst Eva De Roo doet de vermoeide benen helemaal vergeten. En of u er van geniet: