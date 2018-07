Rock Werchter Glints op Rock Werchter: verbeten raps, en een hand om zijn ballen

Het was very much very soon voor Glints (aka Jan Maarschalk Lemmens) uit Antwerpen via Engeland en outer space. Een soort hitje, een residency in de AB, een gesjeesde maar goed gemaakte videoclip, en dit weekend al meteen ook op Rock Werchter.