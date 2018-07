In de vipruimte van Rock Wechter: business, business, business (en Jeroen Meus)

Sterren komen, sterren gaan, maar op Rock Werchter moet je gewoon keiharde cash neerleggen om in de buurt van quasi-BV's te kunnen staan. Een vip-combi-ticket voor het Schoonste Festival kost je om en bij de 400 euro en levert je naast een plekje op hoogwaardig tuinmeubilair en een frisse gin-tonic ook zicht op Roel Vanderstukken, Steven Van Herreweghe en An Lemmens op. Waar voor je geld, toch? Ellen uit Tienen is alvast enthousiast. “Het weer is goed, het is hier proper, maar ik had het misschien toch iets ... Vipperigers verwacht? Ik weet het niet, een zwembad of zo?”

'Die andere vip is heel exclusief – artiesten zijn daar niet welkom. Maar hé, wij hebben hier tenminste Jeroen Meus rondlopen.' Brihang

Wat je wel krijgt? Een kapsalon waar je gratis je haar kan laten doen, een cocktailbar, indrukwekkende plantenbakken en een shop met officiële Werchter-merchandise, gepresenteerd tegen een trendy schijf spaanplaat - sinds enkele jaren niet meer het bouwmateriaal voor paupers, maar voor potsierlijke pop-up bars. Ook de eetstandjes zijn hier beter verzorgd. Aubergine wordt er in een lettertype dat niet comic sans is als 'melanzane' omschreven, en onder het mom van zwijnen voor de parels kan het aanwezige volk ook proeven van 'Haute Dogs', het ondertussen niet meer nieuwe maar voor Brabanders toch nog steeds bijzonder spannende Würst-concept van Jeroen Meus. Het is meer dan fraai, maar toch heeft Ellen een punt.

Volledig corporate

De vip- en media lounge, zoals dat in het jargon heet, is niet meer het summum – de échte decadentie vind je dit jaar in de vip-vip, een vip ìn de vip waar wij zelfs met onze meest charmante glimlach én een flitsende perskaart niet binnen mogen. “Wij ook niet hoor ”, lacht Brihang. “Die andere vip is heel exclusief – artiesten zijn daar niet welkom. Maar hé, wij hebben hier tenminste Jeroen Meus rondlopen. Shout out naar zijn wok met varkensreepjes en kokosmelk.” De West-Vlaamse rapper vervolgt serieuzer. "Maar eigenlijk is dat niet zo oké. Ik heb een andere artiest horen zeggen dat het lijkt alsof Werchter meer geeft om bedrijven dan om muzikanten."