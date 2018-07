Concertreview: Naaz op Rock Werchter 2018

Naaz trachtte uit alle macht de schaal van het eitje waar ze uit was gekropen van zich af te schudden. Op Werchter fladderde ze over het podium, tot volwassen vliegen kwam het niet, maar opbeurend was het zondermeer.

Vooraan stond een kerel met een Koerdische vlag te zwaaien. Een vlag waaronder hij waarschijnlijk al vier dagen in z’n bloedhete tentje had liggen maffen en nu - eindelijk - aan de zijn idool kon tonen. Naaz Mohammad is een Rotterdamse met roots in dat verre land dat geen land mag zijn. Haar debuut, het acht nummers tellende epeetje ‘Bits Of Naaz’, heeft een gigantische hype bij de noorderburen veroorzaakt. Enkele jaren terug passeerde ze al eens de revu via Holland’s Got Talent - een show met weliswaar betere doorstroommogelijkheden dan The Voice, maar zeker geen garantie voor werelddominantie. Nu mocht ze op de laatste dag van Werchter de KluB C voor geopend verklaren

‘Ik dacht dat niemand zou komen’, biechtte de Nederlandse op. En ja: op The Slope was haar smetteloze slaapkamer-pop wellicht beter tot zijn recht gekomen dan in de relatief schaars gevulde KluB C. Op Werchter was de boel nét iets te dun - iets te plat. Een lekkend confetti-kanon dat maar niet echt wilde knallen. Tijdens ‘Pretty’ meenden wij zelfs een vleug gebakken lucht te ruiken. Quirky pop noemt ze het zelf en dat is precies hoe het klonk.

Tijdens ‘Can’t’ - een song, aaneen geregen met vingerknips en rammelende kralenkettingen - kregen we een rondleiding in haar brein: ‘Struggling / To know what's going on / Overthinking / I hope that is my song’. Het klonk prettig ongepolijst, ietwat naïef, maar veelbelovend. ‘Words’ - de song waarmee ze nu al meer dan tien miljoen streams binnen heeft geharkt - was zo licht als een veertje - een porseleinen vaasje dat je niet durfde uit te lenen. Dat de backingtrack doorliep, terwijl de microfoon nog onze kant op was gericht, stoorde niet eens. Haar ‘We're anciently new school / loving love like we're supposed to’ tijdens ‘Loving Love’ zou zo een tekst van Katy Perry kunnen zijn. Naar verluidt schreef ze het lied stiekem met de intentie om het ooit in het bijzijn van Kanye West voor te dragen.

‘Dit is hét poptalent van 2018’, had De Volkskrant trots gekopt. Ergo: volgende week woensdag staat ze in het voorprogramma van Arcade Fire. Vliegen deed ze in KluB C niet, maar we werden wel goed ingesmeerd tegen de post-Werchter depressie.