Rock Werchter 2018: 'Mensen met fanny packs, waar zijn die in godsnaam mee bézig?!'

Waar is de tijd dat zelfs Little Britain nog de draak stak met die vunzige, absoluut onnozele fanny packs die overigens niets te maken hebben met het vrouwelijk schoon uit de Kiekeboe-stripreeks)? Sterker nog, waar is de tijd dat de loutere aanwezigheid van een heuptasje in eender welk programma al op wees dat men een personage eigenlijk niet te serieus mocht opvatten, want het draagt, godbetert, een heuptasje. Staat, dunkt ons, qua stereotypering op dezelfde hoogte als het trainingspak, de wife beater, de Cara-pils, en de hardstyle-muziek.

En hier op Werchter, lieve mensen, is zo’n onding schering en inslag. Is dat te wijten aan de jeugd, wiens stijl tegenwoordig fluctueert tussen ironisch lelijk en onironisch knullig, met de kleerkast van Sigrid als symptoom? Of is de boosdoener de absolute wetloosheid van de festivalzomer? Na rondvraag blijkt u die dingen ‘gewoon mooi’ of ‘echt handig’ te vinden, of doelbewust ‘lelijke shit’ aan te doen om de ‘vrouwtjes’ op afstand te houden. Bewonderenswaardig, maar toch.

Begrijp ons niet verkeerd, we beweren allerminst een lichtend voorbeeld te zijn wat betreft mode – voor plechtige gelegenheden zouden we liever een badjas aandoen dan een gelikte tuxedo – maar een heuptasje is niet alleen een esthetische misdaad waar Jani Kazaltsis u hoogstpersoonlijk voor zou besnijden, het is ook objectief onhandig: voor dingen als water of een extra jas (de term zomers fris staat in hetzelfde oxymorone rijtje als hobo chic) is het te klein, en voor sleutels of portefeuille hebben we al broekzakken. Categoriek nutteloos dus.

Of, kwestie van onze azijnkeutels wat in te trekken en uw misdaden met een satijnen mantel der liefde te bedekken, maakt u een grensverleggend fashion statement? Moeten we onze verkettering van het heuptasje staken door de mening van de meerderheid? Spelen we weer de oude grijsaard die nooit liefde zal vinden en eenzaam zal sterven na één scheldtirade te veel? Time will tell.