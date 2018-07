Rock Werchter Concertreview: Post Malone op Rock Werchter 2018

Post Malone, twee Belgische driekleuren op zijn broeksknieën gelapt, was een headliner in de namiddag. Dat werd duidelijk als je één voet in The Barn zette. Àls je op tijd was, want de poorten van die Barn werden ruim voor het concert begon gesloten wegens stampensvol. Vooraan zag het er, het volk tot tegen de dranghekken gemurwd, zelfs een beetje gevaarlijk uit, en gaandeweg werden er steeds meer mensen met oververhittingsverschijnselen afgevoerd.37