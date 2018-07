Concertreview: NAO op Rock Werchter 2018

Neo Jessica Joshua – nom de plume: NAO, curriculum vitae: backings bij Kwabs en Jarvis Cocker, toekomstperspectief: in haar eentje een staatshervorming doorvoeren in de r&b – zou u en mij gelukkig maken, beloofde ze in ‘Happy’, de opener van haar set op Rock Werchter. Nou, het was niet zo dat ik plots een fleurig lentebriesje werd, waaiend onder dunne bloemenjurkjes. Maar toch: voelde ik daar mijn rechtervoet ritmisch tappen? Mijn hoofd tevreden knikken? Mijn balzak spontaan ontrimpelen? Ja hoor. Het was simpelweg onmogelijk om níét blij te worden van NAO, om níét van haar te houden. Omdat ze zo aandoenlijk vrolijk is, natuurlijk. Zoals in het tweede middelbaar haar klastitularis op haar rapport schreef: ‘Heeft aanleg voor het stichten van wereldvrede. Iets meer inspanningen voor aardrijkskunde en fysica graag. Prettige vakantie!’

Maar er is natuurlijk veel meer dan alleen de opgeruimde good vibes van iemand die de wereld als een stripverhaal in plaats van als een hellhole ziet: de songs, bijvoorbeeld. Haar wonky funk vanop debuut ‘For All We Know’ (de tweede langspeler wordt momenteel uit het geboortekanaal geduwd) annexeerde moeiteloos de Klub C. Logisch ook: de soul en r&b van liedjes als ‘Happy’, ‘Get to Know Ya’ en ‘In The Morning’ zijn de muzikale equivalenten van Michel & José: ze geven je landerige zondag een gezapige cadans - een luie, milde roes. En dingen als ‘We Don’t Give A’ en ‘Fool to Love’ zijn fijne nummertjes. Ja, heden zijn de acrobatische metaforen op, ik kan het ook niet helpen.

Soit: in de finale werd het nog behoorlijk hot and sweaty. NAO knalde ‘Zillionaire’, de Mura Masa-cover ‘Firefly’ en ‘Bad Blood’ in een hoogst opwindend rijtje de Klub C in – een beetje zoals Eden Hazard dinsdag in tien minuten Frankrijk in de pan hakt. Haar driekoppige band legde vernuftige accentjes, het publiek pilste euforie in, en toen kwam NAO ook nog met dat ene compliment dat u wilde horen: ‘I love the way you guys play football!’

And we love you, Neo Jessica Joshua.