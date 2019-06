Stel uw Rock Werchter-parcours samen met Humo's handige tool!

U wilt graag op tijd naar uw favoriete band gaan kijken, maar verliest na een pintje of zes telkens weer het programmaboekje? U raakt gedesoriënteerd op de Werchterweide nu er plots vier podia zijn? Geen paniek! Humo biedt u naar jaarlijkse gewoonte een handige tool aan waarin u op voorhand uw persoonlijk parcours kan samenstellen - zo chill of volgepropt als u zelf wilt. Op basis van uw persoonlijke keuzes bieden we u bovendien gepersonaliseerde Humo-tips aan. Afspraak op de eerste rij bij Kylie Minogue!