Rock Werchter 2019: Humo's TeringTyfusTentTips - 5 regels voor de perfecte tentplek!

Elk jaar is het hetzelfde liedje op Werchter, en dan hebben we het niet over de ettelijke passages van Editors in vorige edities: zodra de camping opengaat, breekt er een strijd los voor de beste plek op de weide.

Daarbij is het niet gewoon een kwestie van zo snel mogelijk de tent ergens neer te poten. Integendeel, u moet zoeken naar de meest felbegeerde stukjes camping, de gouden graszoden, het rozig verbrande zalmneusje van ons Vlaamse platteland.

Er komt heel wat kijken bij het kiezen van de beste biotoop voor uw Werchter-avontuur. Maar wat houdt die perfecte plaats nu precies in? Wij spraken met burgerlijk ingenieurs in de tentzetterij (of equivalent diploma) om hun tips & tricks te ontfutselen.

1) Ga gluren bij de buren

Regel nummer één is uiteraard dat u zo snel mogelijk moet checken wat voor vlees u in de kuip heeft wat betreft de buren. Op voorhand op zoek naar poulékes, fuifbeesten, of rustige zielen? Bereid u dan voor op een razendsnelle background check waar zelfs de FBI niet tegenop kan. De belangrijkste rode vlag is kotsgeluiden vanuit een naburige tent op woensdagnamiddag - grote kans dat uw tent dan één dezer dagen vol friet in maagsapsaus ligt.

2) Snuif het aroma op

Ha, het heerlijke parfum van de boerenbuiten! Grote kans dat het op Rock Werchter geen koeienmest is die uw neusgaten kietelt, maar wel menselijke sappen, om niet te zeggen: pipikaka. Daarom is het essentieel om ervoor te zorgen dat uw tent vooral niet te dicht bij de wc's staat, tenzij u kickt op septische putten natuurlijk. Wij veroordelen niemand.

3) Moet er nog comfort zijn?

Bouw uw nestje ook niet té ver van de wc's, want daar vindt u ook meteen de andere faciliteiten, zoals douches en waterkraantjes. Volgens experts op het terrein maken de douches daarbij niet zoveel uit, want 'wie douchet er nu écht op een festival?' Jullie duidelijk niet, vettige zwijnen.

4) Wegen en verkeer: niet te versmaden

Ook de wandelwegen tussen de tenten zijn belangrijk. Hoe dichterbij, hoe makkelijker uw nederige stulpje te vinden is, maar ook hoe groter de kans dat passanten snode plannen hebben met uw tent. Ook opletten waar de lichttorens staan, want anders waant u zich de hele nacht onder een militair zoeklicht. Oh, en richt uw ingang weg van de wandelgang, want onze contactpersonen in het veld hadden vorig jaar al dronken indringers mogen buitenjagen.

5) Kringetje gemaakt? Laat plaats vrij!

Is uw oog en dat van uw vriend(inn)en eenmaal gevallen op de de crème de la crème van ons Belgenland? Laat dan vooral een plekje vrij voor - zo is ons aangeraden - nachtelijke plaspauzes. Tja, het gezegde luidt natuurlijk dat u niet moet pissen waar u slaapt, maar daar geeft u duidelijk geen ene moer om.

U ziet, lieve vrienden: tentzetten is een kunst. Succes!