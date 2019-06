Rock Werchter 2019: Gepakt en (misschien) gezakt dartelt u naar de weide

Van het gloeiend hete asfalt van Leuven tot het sappig groen van de Werchterse weide: wij gingen op pad in de hitte om het toestromende mensvolk te onderscheppen. Het bedwelmend aroma (is er iemand ajuinsoep aan het koken?) van een bus vol jonge kampeerders kregen we er gratis bij.

Wat drijft de gemiddelde Werchterganger? Wat zijn hun plannen voor de komende dagen? Waarom komen ze hier vier dagen survivallen in de brandende zon? Uit een volledig wetenschappelijk verantwoorde enquête leiden we af dat het merendeel van de Werchtergangers vooral met die dekselse examens in het achterhoofd zit.

Van dat merendeel willen enkelingen hun perfect verlopen examens vieren door alle kennis prompt te deleten met sloten alcohol en chronisch slaaptekort. Niet met zoveel woorden natuurlijk: 'Het is goed gelukt, dus we gaan een feestje bouwen' is een meer realistische weergave.

De rest wil vooral vergeten hoezeer hun studies een zinkende Titanic zijn waar zelfs geen muis noch beschimmeld pastabord heelhuids uitkomt. Uit een korte rondvraag blijkt dat de meeste festivalgangers hun resultaten met knikkende knieën tegemoet zien, maar ze proberen daar zo weinig mogelijk aan te denken. Dan is zo'n festival hetzelfde als dansen op het overhellend scheepsdek in plaats van naar de reddingsboten te spurten. Maar goed, de idylle van Werchter is de perfecte plek om die miserie te vergeten, denken wij zo.

Voorlopig is er echter nog maar weinig paradijselijks aan, zo te zien: de massale toestroom van kreeftrode, puffende schepsels met hun rug vol bagage heeft verdacht veel weg van een hoop babyschildpadjes die uit alle macht van hun broedplaats op het strand naar de zee kruipen:

Ondanks zijn er al heel wat joelende, brullende, hoereuh-zingende jongelui die met onuitputtelijke energie iedereen voortstuwen, al was het maar omdat ze zelf op het punt staan tegen de grond te vallen onder het gewicht van hun massieve rugzakken.

Dat luidruchtig mansvolk wordt, zo ondervonden wij, niet graag herinnerd aan hun studies, en daar kunnen we enkel begrip voor opbrengen - vanaf nu geen woord meer daarover. Wat we onthouden: die dekselse examens motiveren u alleen maar meer om hier uit uw dak te gaan.