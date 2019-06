Rock Werchter 2019: The Hive is bedrijvig als - inderdaad - een bijenkorf!

We installeerden ons aan een willekeurige picknicktafel vlakbij camping The Hive en legden daar zowel ons oor te luister als ons oog te kijk - we registreerden te veel om op te noemen, maar desondanks een greep uit het aanbod!

Hoeveel mensen passen er op een Belgische weide? Meer dan u voor mogelijk houdt, zo blijkt, want we hebben zelden zo'n oneindige collectie tenten gezien. Zo ver u kan zien staan hier tenten, tenten, tenten - hopelijk hebben de eigenaars zich braafjes aan Humo's TeringTyfusTentTips gehouden.

De toestroom aan menswezens is werkelijk onophoudelijk, maar we konden ons nog net inhouden om te crowdsurfen over de intussen fors aangezwollen rij aanschuivenden voor de camping. Dat was ongetwijfeld geëindigd in een gebroken ruggengraat, want de zon heeft de spierkracht van al die wachtende armpjes zeker en vast laten verdampen. Ons favoriete hemellichaam mag dan wel onverbiddelijk stralen, maar dat kan de pret in de rij niet drukken, zo te horen.

Vlakbij hoorden we ook Britten (ware Mancunians, zoveel was duidelijk) die reeds het plan hadden opgevat om kebab te eten als ontbijt, middagmaal en avondeten, en die bovendien hun eigen toekomst als volgt voorspelden: 'sangria (spreek uit: san-GREE-yuh), kebab, sangria, kebab, sangria, hospital.' Plots begrijpen we die Brexit een béétje meer.

We zagen ook Italianen die in hun bevlogen sneltreintaaltje kloegen over de slappe frieten die ze geserveerd kregen, vlakbij een picknicktafel vol luidruchtige Nederlanders die nu al pintelierden aan de lopende band.

Het is intussen wel duidelijk: mierennesten zijn Boeddhistische tempels in vergelijking met wat er hier plaatsvindt. Er lopen voortdurend hele mensenmassa's door, over, en rond elkaar, maar iedereen lijkt exact te weten waarheen - of doet donders goed alsof. Wees maar gerust, de Werchterganger is een meester (m/v/x) van de georkestreerde chaos.