Rock Werchter 2019: de deuren zijn open! (8 foto's)

Goed nieuws, lieve vrienden, want u bent verstandiger dan andere jaren: u stormt niet holderdebolder de wei op, afgezien van enkele stormlopers die als eerste de wei op renden (ongetwijfeld de mensen die 'first' reageren op YouTube-video's). De warmte begint al wat op de wangetjes te gloeien alhier, dus de gemiddelde bezoeker sjokt gezapig langs de eet-en drinkstandjes. Acclimatiseren, heet dat. Dat hoeft trouwens niet te betekenen dat dit een lamlendige editie wordt; uw kruit is nog niet verschoten, dus dat belooft voor straks.