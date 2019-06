Rock Werchter Rock Werchter 2019: C'est parti op Instagram! (10 foto's)

Het socialemedialandschap is al even bedrijvig als het Werchterse platteland. U heeft duidelijk de start niet gemist, want het regent kiekjes van u en al uw metgezellen vanuit alle mogelijke hoeken. De ene foto is al wat beschaafder dan de ander - we kijken naar u, meneer met het 'You don't have to be gay to like butt sex'-T-shirt - maar u ziet er in ieder geval fris en monter uit voor de komende dag. Benieuwd of er morgenochtend even veel online gezwierd wordt als vandaag!