Zwangere Guy op Rock Werchter 2019: therapie met Dr. Guy

Het vreemdste applaus van Rock Werchter? Dat zat al meteen in de allereerste show. Gejoel steeg op terwijl Zwangere Guy snoeihard afrekende met zijn verleden in ‘Gorik Pt. 1’. Het was een intens kantelpunt in een show die relaxed begon, maar eindigde in een schedelbrekende moshpit, het langste treintje van de wereld en… ‘Alane’ van Wes.

Wie achteloos The Barn binnenwandelde voor een hiphopfeestje, keek vreemd op toen Zwangere Guy – echte naam: Gorik van Oudheusden – de hele tent tot stilte aanmaande, minutenlang voor zich uit staarde en wanhopige voicemails van zijn moeder liet horen, die hij genadeloos wiste nog voor ze uitgesproken was. En dan moest de mokerslag nog komen: 'Mijn moeder werd geslagen door een vuile hond / Verkracht, misbruikt waar mijn kleine zus bijstond.'

Van Oudheusden was zelf ook even onder de indruk van het vreemde effect dat zijn heftigste stuk tekst teweegbracht: gegil en geklap. 'Allemaal willen met de Guy flexen', had hij voordien al gerapt in opener ‘Wie is Guy?’, maar Werchter leek evenzeer gewonnen voor een massasessie therapie bij Dr. Guy. Die pakte het momentum beet om alle moeders en vaders een uit het hart gegrepen advies te geven: soigneer jullie kinderen. Ook de noodkreet 'zonder hiphop hing ik nu al jaren aan een knoop', uit ‘Beter leven’, lokte luid applaus uit. Begrijpelijk, want zelfs in een gigatent vol zwetende mensen ademde Zwangere Guy authenticiteit uit.

Wat wel bleek: Werchter is Brussel niet. Heerst Van Oudheusden soeverein over de hoofdstad, dan moest hij op de wei harder werken om de boel in beweging te krijgen. Waren de gangsterpanorama’s in ‘OG’z’ en de grootstedelijke paranoïa in ‘Brussels State of Mind’ ('hier is altijd wel een G die op de loer ligt') niet herkenbaar genoeg voor de Vlaamse jongens en meisjes? Gingen de clevere woordgrapjes en de vele verwijzingen naar klassieke hiphop – van Nas tot 2Pac – over hun hoofden? Of was de laidback Guy-funk van ‘Jij niet zien’ gewoon een tikje te sloom?

Nu ja, zodra het tempo omhoog ging, was Werchter wel mee. 'Gaan we dansen?', vroeg Zet Gee voor hij ‘Energuy’ inzette en ging rappen bij zijn copain PJ Seaux (van Hydrogen Sea), die prompt een Stevie Wonder-solo uit zijn toetsen toverde. Diezelfde PJ gordde een bas om voor ‘BX By Night’, waarin rapper Peet (van Le 77) een potje en français mee kwam fonken. ‘Sideshow’ was nieuw, brutaal en opzwepend – Zwangere Guy herinnerde nog even aan zijn berooide jaren (“hier wordt niet getwerkt / hier wordt gewerkt”) en voor de tweede keer tijdens deze show citeerde ‘Protect Ya Neck’ van de Wu-Tang Clan.

Zo eiste Zwangere Guy zijn plek op in de hiphopgeschiedenis én toonde hij er tegelijk respect voor. Want dat laatste is waar hiphop volgens hem om draait, zo legde hij uit terwijl hij relaxed tegen de monitors aanleunde. Rappers die snoeven over bitches en drugs zijn fake, “hiphop gaat over respect”. Waarna hij met PJ Seaux en beatmaker Umi Defoort (alias UM!) ‘Suave G’ triomfantelijk door The Barn liet bouncen – 'ik wil iedereen loco zien gaan!'

Dat bleek de opmaat voor een explosief slotoffensief met ‘R.À.F. (Rien à foutre)’ – 'we gaan schedels breken!' – en ‘ZG is zo haai’, waarvoor Van Oudheusden met ontbloot bovenlijf het publiek in dook, het langste treintje van de wereld lanceerde en zijn eigen versie zong van ‘Alane’, een hit uit 1997 van de Kameroenees Wes.

Zo zette Van Oudheusden de puntjes op de Guy: er is maar één El Jefe en hij komt uit 1083 Ganshoren.