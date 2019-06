Maribou State op Rock Werchter 2019: De ratten verzuipen

Maribou State is een soort Arsenal dat in de jaren negentig is blijven steken: een studioproject dat live met gastmuzikanten -en zangers werkt en een grootstadssound aan exotische invloeden koppelt. In het geval van Maribou State blijven die invloeden beperkt tot triphop, breakbeat en het type cocktaillounge waarmee Moby, Sneaker Pimps en Morcheeba twintig jaar geleden sier maakten.