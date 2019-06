Vance Joy op Rock Werchter 2019: Eén ster, voor het enthousiasme

Sven Nys krijgt steeds weer een inzinking op de fiets op koude en natte dagen, Tim Wellens stijgt boven zichzelf uit wanneer het wegdek allesbehalve droog is. Van een Australiër die folkpop met een brede glimlach maakt, zou je verwachten dat hij in de blakende zon kan presteren. Helaas.

Vance Joy is de joviale job zoals iedereen een exemplaar in zijn vriendengroep heeft. Het type dat zó sympa is dat je moeite hebt er tegen te liegen. Toen James Gabriel Keogh – in de volksmond bekend als Vance Joy van Die Ene Radiohit – voor het eerst demo’s aan zijn vrienden liet horen, durfde niemand de waarheid te spreken: “Sorry, James, dit is het écht niet”. ‘Rip Tide’ ontplofte, en nu zitten wij met ermee opgescheept.

Vance Joy kwam naar Werchter met goede intenties, maar vergat goede muziek te brengen. Hij opende met ‘Mess Is Mine’, dat met het Mumford-syndroom kampte: een gitaar kwam onschuldig binnenwandelen en werd na een halve minuut tot vervelens toe gekaapt door melodrama. ‘Take Your Time’, ‘Like Gold’ en ‘Fire And The Flood’ waren nummers 2, 3 en 4 in de set en hadden evengoed óók ‘Mess Is Mine’ kunnen heten.

“Ze hebben weer een cynische hond van 64 jaar naar een onschuldige tienerheld gestuurd”, zien wij u denken. In het publiek hebben wij iemand uit verveling zijn teennagels zien knippen met zijn tanden. Vance Joy had iets weg van een processierups: je kreeg er uitslag van – op je trommelvliezen, dan nog. Het moet van Fergie van Black Eyed Peas geleden zijn – editie 2011, zegt Dr. Google – dat iemand zo heeft staan blèren op de Main Stage van Werchter.

Vance bracht halfweg de show een cover van Springsteen. “I hope I do this song justice”, zei hij. Vance is een grapjas. Ook met zijn keuze om ‘All Night Long’ van Lionel Richie én ‘Sorry’ van Justin Bieber te wurgen, maakte hij meer vijanden dan vrienden. Er dansten mensen, een stuk of honderd, maar voor die mensen was afsluiter ‘Riptide’ een lijflied, en dat zegt meer dan genoeg.

Weet er iemand hoe Jobat in Australië heet? Vance Joy kan een nieuwe job gebruiken.