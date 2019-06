Paul Kalkbrenner op Rock Werchter 2019: eins, zwei, schweinerei! Drei, vier, kratje bier!

Je kon er je klok op gelijkzetten: het moment dat vrijpostigheid omsloeg in handtastelijkheid op Rock Werchter 2019 was om vijf na negen in de KluB C, toen Paul Kalkbrenner - spreek uit: noch ein Bier bitte - er zijn subsonische bassen van de leiband haalde. De patroonheilige van de blinkende knikkers, bezwete oksels en opengesperde pupillen speelde er een techno-set met de subtiliteit van een drilboor - zoals het sein muss dus. De Boiler Room stond even in Vlaams-Brabant.

Paul verhakselde eigen nummers als ‘Feed Your Head’ en remixes als ‘Mad World’ (van Tears for Fears) als was hij Joke Schauvliege, oog in oog met een jong beukenbosje. Hij doet altijd net genoeg - knippen en plakken in eigen werk - om van een livegebeuren te kunnen gewagen. Belangrijk bij een dj-set: het publiek aanvoelen. (Dat probeerden de jongens met de Lacoste-polootjes voor me trouwens óók, maar dan op een andere manier.) Kalkbrenner bouwde een paar keer naar een geweldige climax toe: die van ‘Te quiero’ (origineel van Stromae) kwam het hardst binnen.

Pauls mengpaneel was het koffiezetapparaat van Rock Werchter: druk op een paar knopjes en er komt een welgekomen scheut energie uit. Het was de eerste keer dat uw tiener op de wei even volledig kon losgaan met drugs, dirty dancing, and pounding, pounding techno music.

Maar er zijn limieten aan Pauls krachten: na anderhalf uur repetitieve bassen, was een zeker verzadigingspunt bereikt. Dan begon die bas van ‘Part Three’ toch verdacht veel te lijken op die van ‘Bengang’, en zelfs op die van het nochtans - naar Kalkbrenner-normen - behoorlijk smaakvolle ‘Gebrünn Gebrünn’. Dan begin je toch vooral om je heen te staren en te denken: ‘Zou er al iemand tegen mijn tent hebben gepist?’ Of te hunkeren naar de toog, onbereikbaar omdat de tent dicht was wegens afgeladen vol. Of te broeden op een rijmpje zoals hieronder.

Vooruit maar: eins, zwei, schweinerei! Drei, vier, kratje bier! Fünf, sechs, naar de tent voor...

Afijn, leuke dj-set.