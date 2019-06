Rock Werchter 2019: Kleine oogjes, grote verwachtingen!

De eerste nacht is achter de rug, en u bent nog relatief proper: voorlopig ruiken we nog geen al te sterke stinkbekjes, kaasvoeten, of ajuinoksels. Daar gaat ongetwijfeld verandering in komen, want regel numero uno is dat persoonlijke hygiëne op een festival even snel verdwijnt als bomen onder het beleid van Joke Schauvliege. Soit, we hebben net als u een duchtige hekel aan sociale normen, dus laat die okselvijvers maar sudderen.

Volgens ervaringsdeskundigen heeft u gisteren de start niet gemist, want P!nk leidde u doorheen de eerste nacht met een wervelende show die (aldus onze man in het publiek) zijn gelijke niet kent, waarna het feestje lustig voortging op de camping. Veel scanderen (met woorden die ons tot achter de oren doen blozen) en weinig slapen dus.

Één avond Werchter achter de kiezen dus, en u zwalpt nog wat ongecoördineerd in het rond. Niet verwonderlijk, want uw kijkers zijn gekrompen tot de ogen van een eekhoorntje. Die beestjes zijn hier trouwens en masse weggevlucht voor de invasie van de processierups.

Gelukkig kan u de hele middag nog wat liggen soezelen op de wei, met bijvoorbeeld Whispering Sons of Masego als soundtrack.

Lang recupereren is nochtans geen optie, want vanavond moet u weer aan de bak met onder andere – wat een zwáár leven is het toch! – Tool, Robyn, en Kylie Minogue. Ja, vrienden, het verblijf hier kost bloed, zweet, tranen en vooral leverwaarden.

Het is intussen wel duidelijk dat u hetzij Werchter onderschat en uzelf overschat, hetzij uzelf naar de verdoemenis wil helpen op dag één. Dat belooft voor de komende dagen – de EHBO staat paraat voor alle zonnesteken en katerkoppen. Let wel: Dafalgannekes doseren is ook een kunst.