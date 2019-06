Rock Werchter 2019: ontwaken op de camping is altijd een beetje feest (17 foto's)

Één dag Werchter achter de kiezen, en u zwalpt nog wat ongecoördineerd in het rond. Niet verwonderlijk, want uw kijkers zijn gekrompen tot de ogen van een eekhoorntje. Voorlopig ruiken we nog geen al te sterke stinkbekjes, kaasvoeten, of ajuinoksels. Daar gaat ongetwijfeld verandering in komen, want regel numero uno is dat persoonlijke hygiëne op een festival even snel verdwijnt als bomen onder het beleid van Joke Schauvliege.