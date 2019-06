Op de wei van Werchter wordt meer gelounged dan gerockt

'Hier is het chill. Lekker rustig.' Hij zei het echt. Wim, uit Breda. Grote Nederlandse festivals als Pinkpop vindt hij maar niks, maar hier bij die kalme Belgen in Werchter kan je rustig hangen, biertje drinken, en goeie bands zien. 'The Cure en Muse, vind ik top'. Een mens zou denken dat er rustigere plekken bestaan dan de wei van een rockfestival, waar 97 muziekacts staan en een dikke 88.000 bezoekers per dag verwacht worden. Maar op de eerste festivaldag is het hier de hele namiddag vooral ‘gezellig chill’.

Op de wei aan het hoofdpodium hebben enkele groepjes zich geïnstalleerd alsof ze een dagje op het provinciaal domein Hofstade gaan zonnebaden, inclusief picknickdeken, plooistoeltje en parasol. 'We moeten onze krachten sparen', hoor ik. Blijkbaar onmisbaar dit jaar: een met lucht gevulde zitzak in fluo kleuren – een ‘Lamzac’ of ‘Seatsac’ al naargelang het merk. Het levert prachtig modern ballet op, wanneer mensen met die grote lap plastic zeil zwaaien en rondjes draaien in een poging hun worst vol lucht te krijgen. Laat Zwangere Guy en Black Box Revelation maar kunstjes vertonen op de zijpodia. Op de wei wordt er bij daglicht meer gelounged dan gerockt.

'P!nk wil ik zeker zien', zegt Lotte, die met een groepje van zes vriendinnen aan de lunch zit. Zou ik hen zeggen dat ze daar nog negen uur op moeten wachten? Vorige edities stonden er al vanaf donderdagmiddag acts op de Mainstage om het feestje in gang te trekken – Rival Sons zorgde vorig jaar om 13 uur voor een wake-upcall die nauwelijks te snoozen viel. Dit jaar wordt voor het eerst het hoofdpodium pas om half zes op gang getrapt. Maar de vaste klanten vinden het blijkbaar prima zo. Als Rock Werchter ooit een stille editie plant zonder muziekacts, maar met de vaste ingrediënten – zon, pintjes, frieten – dan zou de wei wellicht nog volstromen.

Bovendien is het overdag veel te warm voor opwindende avonturen. De hitte brengt hier iets moois teweeg. Het maakt iedereen trager en lomer. Het brengt mensen een klein beetje van hun stuk, en dat maakt alles alleen maar interessanter. Wanneer de zon iedereen als een bowlingbal omver heeft gemaaid, krabbelen mensen in een echtere versie overeind. Dat T-shirt met ironische opdruk waar zo hard over was nagedacht, wordt onder een kraantje kletsnat gemaakt en rond het hoofd geknoopt. Weg façade, liever koel dan cool. De meisjes die er om 12 uur nog uitzagen alsof ze net uit een Zalando-doos kwamen gekropen in hun zorgvuldig uitgekozen boho-festivaloutfit, plakken enkele uren later als gesmolten Dali-klokken in een hoekje veroverde schaduw.

De eerste verbrande wangen en neuzen verschijnen, her en der zie je iemand met een ontbloot bovenlijf waar de zon de contouren van een T-shirt of topje in heeft gebrand. De bevoegde instanties hadden hun raadgevingen op voorhand nochtans goed verspreid. Lichtborden sturen hun wijze woorden over de wei: genoeg water drinken, niet in slaap vallen in de zon, zonnecrème smeren, en je hoofd bedekken. Dat laatste zorgde voor een prachtige parade aan modieuze hoofddeksels: gigantische sombrero’s, 80s-zonnekleppen, vissershoedjes, en voor de echte leukerds: het regenboogpetje met propeller, ook gekend als ‘het Urbanus-petje’ (3,95 euro op feestartikelen.be!).

In de meeste gevallen betekenen hogere temperaturen gewoon minder kleren. Meer Celsius is meer bloot vlees. Nog kortere jeansshorts, nog meer blote basten. De enige subcategorie die ontsnappen aan alle zomerse trends zijn de mannen-in-zwarte-bandshirts. AC/DC is nog altijd het best vertegenwoordigd, op de voet gevolgd door Iron Maiden, een enkele overgebleven Linkin Park-believer en een handvol The Cure-fans. Voor echte rockers is het altijd herfst, zelfs bij 28 graden.

© De Morgen