Denzel Curry op Rock Wechter 2019: mag het alsjeblieft wat meer zijn?

'I don’t even like my rap shows to be rap shows', aldus Denzel Curry onlangs in The Fader. Mja, nou krijgen we toch wel precies dát op Rock Werchter: een aardige, weinig fantasievolle rapshow. Lekker vertier voor wie op een onbekommerd feestje aast. Niks meer. Een videoscherm met goedkope psychedelische VHS-beelden is het enige visuele extraatje dat we krijgen. Jammer, want Curry beschikt geenszins over het charisma van een Kendrick Lamar of Anderson .Paak .

Hij waagt het zijn huidige radiohit ‘Ricky’ - dé raptrack van de zomer, wat ons betreft - aan het begin van zijn set te spelen. De opzwepende raps van het origineel staan op band en te ver naar voren in de mix zodat het karaokegevoel groot is. Dat hij zijn briljante poptrack ‘Black Balloons’ met even weinig respect behandelt, is gemakszuchtig. En wraakroepend.

Curry, in een witte longsleeve van Sporting Goods, heeft alleen een dj (of beter: iemand die op een laptop op ‘play’ drukt) bij die ook als hypeman fungeert. Hij bouncet lekker op de tracks van zijn geweldige nieuwe album ZUU en kan rekenen op een overenthousiaste fanclub die gewillig mee host en botst.

Onnozel zijn de ingestudeerde gesprekjes tussen Curry en zijn dj, als bruggetje naar de volgende track. 'Yo, ik heb het gevoel dat we van ver komen. Maar nu loopt alles... automatisch.' Waarna ‘Automatic’ volgt. Wie denkt Curry dat we zijn? De deelnemers van Love Island?

Jazeker, Curry’s zinderende testosteronbeats ademen Miami en knallen bij momenten onze ribben aan flarden. ‘Switch it up’ is een splinterbommetje, ‘Wish’ cheesy én funky.

'Theres a lot of bullshit going on back home”' orakelt Curry in een zeldzaam moment van verlichting. 'Racism is bullshit, class-ism’s bullshit'. Waarna hij individualisme en koppigheid predikt.

Van iemand die zich in zijn muziek al meerdimensionaal en ronduit schizofreen toonde, verwachten we zóóóveel meer. Curry is voor het hiphopgenre immers een hoop in bange dagen. Zie: zijn superbe plaat TA300. Zie: het eerder vermelde ‘Ricky’. Wie er bovendien in slaagt met een liveband een verschroeiende cover van Rage Against The Machines ‘Bulls On Parade’ te brengen - YouTube het, kids! - dat het origineel bijna benadert, verdient het voordeel van de twijfel.

In de staart van de show eert hij nog zijn oude maatje XXXTentacion met diens ‘Look at me’, wat de feestvarkens in de tent pleziert. Het is de cultclassic ‘Ultimate’ die de b-boys en b-girls in de tent uiteindelijk los krijgt. Toffe rapshow, maar het mocht wat meer zijn.