Rock Werchter 2019: wij vroegen naar uw mening - hoort Kylie Minogue thuis op Werchter?

Nee hoor, uw visuele cortex is (nog) niet compleet gesmolten van de zon en ze is géén fata morgana: Kylie Minogue staat wel degelijk op de affiche van Rock Werchter. Of dat een goede zaak is, hebben we aan een nu al lichtelijk beschonken en vooral zweterige volksjury overgelaten.

Mevrouw Minogue staat trouwens als Kylie op de affiche - ze behoeft geen achternaam meer, klinkt het. Toch kan dat evengoed een power move zijn richting Kylie Jenner, die haar voornaam als merk wilde strikken maar in de rechtbank verloor van die-ene-Kylie-mét-talent. Er is nog een beetje rechtvaardigheid in de wereld.

In haar intussen veertiende album mengt het opperhoofd van de Australische muziek country-invloeden met haar vertrouwde dance-formule. Dat kan hier wel eens werken, want het houthakkersgehalte van de gemiddelde Werchterartiest blijft relatief hoog: denk bijvoorbeeld aan Bear's Den en Strand of Oaks. De stap naar country is dan slechts een kwestie van meer jachtgeweren, line-dancing en yee-haws toevoegen. Toch?

Soit , wat uw mening ook is over haar poepsimpele muziek, het staat buiten kijf dat Minogue kan zingen, ook al is de glans van de goudblonde minnestreel wat verdoft door haar halve eeuw-plus-één op de teller. Aan sterallures heeft ze ook niet ingeboet, want we hebben uit semi-betrouwbare bron vernomen dat ze welgeteld drie vrachtwagens aan kleren heeft meegebracht, een hoeveelheid waarmee we heel Werchter-centrum in glitterbloesjes zouden kunnen steken.

De Werchterganger heeft een haat-liefdeverhouding met platte pop (Bastille staat ook op de affiche, trouwens), maar Kylie blijft een icoon - laten we zeggen: Beyonce versmolten met Tinkelbel uit Peter Pan. Wij gingen dus op pad om uw ongezouten mening te vragen. Die loog er niet om!

Vooreerst een waarschuwing: sommige van de youngsters alhier kénnen Kylie zelfs niet. U hoort het goed, de jongste generatie dacht onironisch dat het hier over een onbekende act ging die toch wel verdacht dicht bij het toch wel véél bekendere Bastille stond. Of sterker nog, een blonde Antwerpse met een chirorokje vroeg: 'Ah bedoel je Katie B?' Zucht. Toegegeven, de gelijkenissen zijn er.

De andere delen van de Werchterpopulatie hebben evenmin iets nuttigs te melden. Een bende Britten met een vetter accent dan de gemiddelde Werchterfriet met kwak mayonaise leverde een inhoudelijke analyse: 'I'd shag her, what a milf!' Voor de rest heel wat koele reacties die hoogstens lauwwarm zijn geworden door de hitte - heel wat 'laat maar waaien, wij gaan ergens anders kijken.'

We hadden verwacht dat we onze beste versie van 'Kumbaya, My Lord' moesten bovenhalen om de gemoederen te bedaren, maar er waren vrijwel geen sterke meningen te horen over ons Kylie. Misschien zegt die lauwe reactie nog het meest over de programmatie: is dit echt de meest relevante, meest prikkelende act die The Barn zou kunnen afsluiten op vrijdag? Oordeel vooral zelf.

Conclusie: de superfans kunnen haar evengoed in een concertzaal zien, de haters verkassen naar andere podia (aanschuiven voor Tool!), en de rest vindt haar niet meer relevant. Het volk heeft gesproken!