Rock Werchter 2019: Dries Mertens en Kat Kerkhofs sjotten tegen uw trommelvliezen

We hebben in onze jaren al heel wat sotternieën de revue zien passeren op Rock Werchter, en dit past netjes in het rijtje. We hoorden vanuit de verte een onophoudelijk boenkeboenke opstijgen, en zoals het een ware onderzoeksjournalist betaamt, gingen we op zoek naar de bron van die lokroep.

Natuurlijk zijn we wars van enig snobisme over dat soort muziek - en wie iets anders durft beweren, is slecht geïnformeerd of een schaamteloos liegebeest. Het moet evenwel gezegd dat naarmate onze reis over de wei vorderde, het aantal blote bovenlijven, namiddagpinten, en marcellekes aanzienlijk toenam.

Uiteindelijk bleek onze ergste nachtmerrie uit te komen: op een niet-voldoende-plompverloren DJ-stand van een niet nader te noemen biermerk mochten Dries Mertens en eega Kat Kerkhofs van jetje geven aan een draaitafel. Of ja, correctie, mochten rondhuppelen op het podium terwijl een playlist zowat alle chirohits van de laatste tien jaar afratelde (Netsky! Nog meer Netsky!) met wat oldies (denk 'Wannabe' van de Spice Girls) ertussendoor.

We wachten nog op de dag dat er letterlijk een geit aan de draaitafel staat te grazen terwijl iets als Vladimir Nevada & Zoals Michaël door de speakers knalt. Ondertussen hoorden we de hele tijd 'handjes in de lucht' en 'hartjes maken, niet gewoon de handjes omhoog hé' - we kregen plots het onbedwingbare verlangen om 'Handjes draaien, koeien kakken vlaaien' te zingen, om in het kleuterklas-thema te blijven.

Maar goed, zoals de boer zijn koeien kent moet de artiest zijn publiek kennen, en daar kunnen we alleen maar bewondering voor opbrengen. U heeft er natuurlijk schijt aan of een bepaalde acte de présence een publiciteitsstunt is of niet. Dansen, dát moet er gedaan worden, en dat is ook gebeurd. Fijn zo!